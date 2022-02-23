Банки, олигархи и госдолг России под ударом: какие страны ввели санкции из-за признания "независимости" "Л/ДНР"

Мир очень быстро отреагировал на признания президентом РФ Владимиром Путиным "независимости" "Л/ДНР". По большей мере, санкции стран относятся к экономическому и финансовому секторам. Ограничения были введены рядом стран в отношении банков и госдолга России, а также под санкции попали депутаты Госдумы и олигархи.

OBOZREVATEL расскажет, какие страны ввели, введут ограничения против РФ, а какие поддержали и признали "Л/ДНР".

Кто осудил действия РФ и ввел санкции?

Великобритания

Во вторник, 22 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций против пяти российских банков – Промсвязьбанка, "Россия", ИС Банка, Черноморского банка развития, Генерального банка. Также в список ограничений попали трое предпринимателей – Борис и Игорь Ротенберги, а также Геннадий Тимченко.

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Джонсон заявил, что любые активы, которыми они владеют в Соединенном Королевстве, будут заморожены, а гражданам будет запрещен въезд.

США

Штаты ввели санкции против банков "ВЭБ.РФ" и Промсвязьбанк (а также их дочерних компаний) и физлиц, считающихся близкими к Путину, – сыновей главы ФСБ Александра Бортникова, экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова и замглавы администрации президента Сергея Кириенко, сообщается на сайте Минфина США.

Президент Штатов Джо Байден заявил, что власти вместе с ФРГ работают над тем, чтобы остановить запуск "Северного потока-2". Кроме того, ограничения затронут российские элиты, их семьи, банки, суверенный долг РФ. Американский лидер заявил, что это только "первый транш" санкций.

США расширили меры в отношении российского госдолга, запретив американским финансовым институтам любые сделки с российскими рублевыми облигациями федерального займа (ОФЗ) или валютными суверенными евробондами (которые выпустят после 1 марта 2022 года). Санкции против внешнего долга России означают, что страна теперь не сможет брать кредиты или торговать на международных рынках своими гособлигациями.

Санкции также коснулись футбольного клуба ЦСКА. Дело в том, что "ВЭБ", против которого ввели ограничения, владеет более 77% акций московской команды.

Канада

Ограничения касаются российских депутатов, которые поддержали признание "независимости" "Л/ДНР". Канадцам также запретили финансовые операции с "республиками", рассказал премьер-министр Джастин Трюдо для CTV.

Он добавил, что страна отправит 460 военнослужащих в Латвию. "Мы делаем это, чтобы укрепить нашу приверженность НАТО и способствовать миру и безопасности в Европе", – сказал Трюдо.

Трюдо заявил, что ограничения "будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины", пишет CBC. Премьер обещает дальнейшие экономические ограничения, если Кремль не остановит "дальнейшее вторжение" в Украину.

Европейский Союз

В ЕС единогласно одобрили санкции против РФ, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Ограничения утвердили против 351 депутата Госдумы, а также 27 граждан.

Санкции также будут введены против организаций, финансирующих российские операции на Донбассе. А также представителей оборонного сектора, пишет BBC. "Никаких больше шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, алмазов в Антверпене", – написал Боррель в своем Twitter, но позже удалил твит.

Также отдельно ввела санкции против РФ Германия. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 22 февраля, что сертификацию скандального газопровода "Северный поток-2" остановили.

"Газопровод не может быть запущен сейчас, в кризисных условиях. Без сертификации "Северный поток-2" не может быть введен в эксплуатацию", – цитирует немецкого канцлера Der Tagesspiegel.

При этом "Северный поток-2" – не единственный проект, который может "сорваться" из-за действий РФ. К примеру, Финляндия пересмотрит проект строительства АЭС с компанией "Росатом", заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Она сказала, что выступает за проведение дополнительного анализа безопасности проекта "Росатома" по строительству атомной электростанции в городе Пюхяйоки, сообщает Yle.fi.

Австралия

Власти ввели санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в страну и запрещены любые финоперации, связанные с австралийскими структурами и организациями. Кроме того, меры затронут все компании из "Л/ДНР", которые работают в энергетике, транспорте и телекоммуникации.

Также меры вводятся против "ВЭБ.РФ" и нескольких других банков. Как заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, правительство отдельно поможет украинцам. Для граждан ускорят обработку заявлений о выдаче виз для въезда туристов.

Япония

Санкции включают запрет на выпуск российских облигаций в Японии и замораживание активов некоторых россиян, а также ограничение поездок в страну, заявил премьер-министр Фумио Кисида, сообщает Reuters. Он назвал действия Москвы неприемлемым нарушением суверенитета Украины и международного права.

Еще власти запретили импорт из "Л/ДНР" и экспорт туда товаров. Помимо этого, запрещается выдача виз представителям "республик".

Какие страны осудили действия РФ, но пока что не ввели санкции?

Турция

Министерство иностранных дел Турции осудило решение главы Кремля о признании "независимости" "республик". В МИД назвали действия Москвы "неприемлемыми".

"Решение Российской Федерации признать так называемые Донецкую и Луганскую республики является нарушением Минских соглашений, а также явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы считаем это решение России неприемлемым и отвергаем его", – говорится в сообщении МИД Турции.

Там также подчеркнули приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Украины. В министерстве призвали все стороны руководствоваться здравым смыслом и уважать международное право.

В то же время Турция не будет вводить ограничения против России. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет поддерживать отношения и с Россией, и с Украиной, говорится в материале Daily Sabah.

Грузия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила признание РФ независимости "Л/ДНР". Она назвала это повторением сценария признания Абхазии и Южной Осетии в 2008-м.

"Грузия решительно осуждает "признание" Россией Донецкой и Луганской областей Украины, повторяя сценарий, приведший к оккупации 20% нашей территории. Грузия стоит рядом с президентом Зеленским и поддерживает территориальную целостность и мир", – написала Зурабишвили на своей странице в Twitter.

Молдова

Президент Молдовы Майя Санду осудила признание Россией так называемых "Л/ДНР". Она указала, что это явно противоречит международному праву.

"Решительно осуждаем признание Россией сепаратистских районов. Это явно противоречит международному законодательству. Молдова остается твердо привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах своих международно признанных границ", – написала президент в Twitter.

Норвегия

МИД Норвегии еще до "признания" РФ "республик" сообщило, что осудит такое решение. Как сообщается в посте министерства в Twitter, это "еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, которое прямо противоречит духу и букве Минских соглашений". ​​​

Южная Корея

Власти осуждают действия РФ и всерьез рассматривают введение ограничений, но предоставление военной помощи Украине исключили. Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из правительства.

"Крупнейшие страны Запада выражают желание участвовать в санкциях против России. Мы также рассматриваем этот вопрос. Наш ответ будет корректироваться в зависимости от того, как будет развиваться эта ситуация и как отреагирует каждая страна", – говорится в сообщении.

Швейцария

В правительстве расценили признание Россией "Л/ДНР как нарушение международного права и Минских соглашений. Власти призвали пересмотреть это решение.

"Признание Россией определенных районов украинских регионов Луганска и Донецка в качестве независимых государств является грубым нарушением международного права, территориальной целостности и суверенитета Украины и минских соглашений. Швейцария призывает Россию соблюдать свои международные обязательства и пересмотреть свои действия", – говорится в сообщении МИД Швейцарии в Twitter.

Какие страны призвали РФ к переговорам или не признали "независимость" "Л/ДНР"?

Китай

В ходе заседания Совбеза ООН постпред КНР Чжан Цзюнь заявил, что все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность, а также избегать каких-либо действий, которые могут усилить напряженность. "Мы приветствуем и поощряем все усилия, а также призываем все заинтересованные стороны продолжать диалог и консультации и искать разумные решения для решения проблем друг друга на основе равенства и взаимного уважения", – сказал Чжан Цзюнь.

Израиль

Страна поддерживает территориальную безопасность и суверенитет Украины. Как сообщает Kan 11, власти обеспокоены действиями на Востоке страны.

Казахстан

Власти отметили, что Казахстан не признает временно оккупированные Россией части Донбасса как "независимые". министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди исключил отправку в Украину войск ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

"Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается. В ближайшие часы состоится заседание Совета безопасности, на котором мы официально примем позицию Казахстана. Но должен заверить: вопрос о признании Казахстаном "Донецкой и Луганской Народных республик" не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", – цитирует министра "Интерфакс".

Лишь несколько стран поддержали решение РФ. В частности, это Никарагуа, Куба, Венесуэла и Сирия.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания финансовых технологий литовского капитала Paysera больше не будет обслуживать операции в российских рублях, а также закроет счета клиентов из РФ и ограничит отправку средств в банки этой страны и из них. В компании солидарны с Украиной и снижают риски на российском рынке.