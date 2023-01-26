Рост цен в Украине сбавит обороты: прогноз Нацбанка заметно улучшился

Рост цен в Украине замедлится – уже в 2023 году ожидается инфляция на уровне 18,7%. Для сравнения, за 2022 год (с декабря-2021 по декабрь-2022) потребительские цены повысились на 26,6%.

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Такой прогноз озвучил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный на брифинге. "Эти ожидания лучше, чем квартал назад у самого Нацбанка (20,8%), и являются значительно лучшим показателем по сравнению с заложенным в бюджете (28%)", – прокомментировал нардеп Даниил Гетманцев.

Замедлить рост цен в Украине поможет целый ряд факторов, считают в НБУ:

сохранение жесткой монетарной политики самого Нацбанка (учетную ставку сохранили на высоком уровне в 25%);

снижение потребительского спроса из-за регулярных отключений электроэнергии;

уменьшение объемов финансирования госбюджета за счет "печати гривни" (этому поспособствует уже согласованная международная помощь, а также продажа украинских облигаций);

замедление инфляции в других странах мира.

Гетманцев же добавил, что снижению инфляции в 2023 году также будет способствовать неизменность ЖКХ-тарифов для населения. В НБУ считают, что в будущие годы тарифы будут приводиться к рыночным уровнем, а потому составят существенный вклад в инфляцию.

Несмотря на это, в Нацбанке ожидают, что начиная с 2024 года замедление инфляции станет еще более существенным. Если риски безопасности снизятся, логистика будет восстановлена, а урожаи сельхозкультур увеличатся, то цены в 2024 году вырастут на 10,4%, а в 2025-м – уже на 6,7%.

В последующие годы инфляция будет замедляться быстрее благодаря снижению рисков безопасности, полноценному восстановлению логистики и увеличению урожаев. Национальный банк ожидает, что она снизится до 10,4% в 2024 году и 6,7% в 2025 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину рекордсменами по росту цен среди продуктов питания стали яйца, фрукты и овощи. Сказались потери птицеводческих хозяйств, а также аграриев юга Украины.

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