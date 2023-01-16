Россия зарабатывает на нефти больше, чем должна была бы, благодаря Китаю – Reuters

Китай помогает России доставлять ее нефть на свою территорию – уменьшая таким образом стоимость доставки, а также сокращая потери РФ из-за санкций. По данным аналитиков, сейчас по крайней мере 4 супертанкера, принадлежащих Китаю, транспортируют в страну российскую сырую нефть Urals.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: пятый китайский супертанкер "или очень крупный перевозчик нефти" доставлял сырую нефть в Индию – которая, как и Китай, "продолжает покупать российский рессурс со скидкой".

"Все пять поставок были запланированы на период с 22 декабря-2022 по 23 января-2023. ... Учитывая, что цены на нефть марки Urals намного ниже установленного ценового потолка, торговля ею, по сути, является законной", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: России выгодно использование супертанкеров Китая на азиатских маршрутах. Ведь таким образом она "может сократить транспортные расходы".

Супертанкеров будет больше

В то же время, отмечается, общее количество китайских супертанкеров, перевозящих российскую нефть в 2023 году может увеличиться в разы. Так, по оценке руководителя участвующей в поставках компании, для перевозки российской нефти могут быть использованы:

18 китайских супертанкеров;

16 судов класса "Афрамакс" (один из типов танкеров).

России не хватает покупателей

Тем временем, ЕС, G7 и из союзники готовятся ввести ограничение цен на российские нефтепродукты. Это должно произойти 5 февраля.

Результатом нового эмбарго для РФ, отмечают в Bloomberg, станет необходимость поиска новых покупателей для около 600 тыс. баррелей дизельного топлива в день. Если же сделать этого не удастся, РФ придется:

либо хранить топливо на кораблях;

либо сокращать производство.

В то же время, подчеркивается, выходом для России может стать наращивание продажи сырой нефти Индии, которая будет делать из нее дизель и продавать ресурс той же Европе. "Такая торговля не нарушит правила ЕС", – объясняют аналитики.

Санкции могут не сработать

При этом они подчеркивают: если это произойдет, санкции против российской нефти и нефтепродуктов докажут свою несостоятельность. Ведь по сути, те просто "будут транспортироваться на тысячи миль дальше, чем обычно.

Более того, отмечается, уже появились признаки того, что эта схема начала реализовываться. "Значительное увеличение потоков индийского дизельного топлива практически свидетельствует о том, что российская нефть закупается и перерабатывается в Индии, прежде чем поступать в Европу", – объясняют аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, из-за ограничений цен на нефть Россия ежедневно теряет 172 млн долларов. Однако это не предел – по ожиданиям, с 5 февраля РФ будет терять 280 млн долларов каждый день.

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