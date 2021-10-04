Транзита газа в Венгрию нет: в Украине развенчали слухи о новых поставках
Транзит газа из РФ в Венгрию через Украину не восстановили. Несмотря на заявления венгерского оператора ГТС FGSZ, в ОГТСУ (Оператор ГТС Украины) заверили: как такового транзита газа через Украину нет.
По данным FGSZ, топливо поставляют через приграничный пункт "Берегово" еще с 3 октября. Однако же в Украине эту информацию не подтвердили.
"Это (информация о возобновлении транзита. – Ред.) не отвечает действительности. Да, сейчас есть небольшой поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими торговцами, который они хранили в украинских ПСГ", – написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в своем Facebook.
Отметим, так как поставки не были возобновлены, это не позволило Украине восстановить виртуальный реверс. Он предполагает обмен газом между операторами ГТС, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.
Виртуальный реверс снижает затраты Украины на импорт газа из Европы. При этом в этой схеме предусмотрены и компенсационные механизмы.
Еще в пятницу, 1 октября, компания "Газпром" прекратила транзит природного газа в Венгрию через нашу страну. Тогда же вступил в силу новый контракт между РФ и Венгрией на транспортировку газа. О контракте известно:
Был подписан 27 сентября в Будапеште;
Венгрия будет получать 4,5 млрд куб. м газа в год. При этом из них 3,5 млрд поставят через Сербию, 1 млрд – через Австрию;
Поставки газа из РФ в Венгрию начались уже 1 октября 2021 года.
Помимо этого, в ЕС заявили о начале проверки нового долгосрочного газового контракта между РФ и Венгрией. Соглашение рассчитано до конца 2036 года.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подписание контракта состоялось с целью исключения нашей страны из схемы транзита по требованию РФ.
"Мы понимаем, что исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации – Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем", – заявил Кулеба.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Министерство иностранных дел Венгрии вызвали посла Украины в связи с критикой сделки по поставке газа из России. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что это равносильно "нарушению суверенитета Венгрии".