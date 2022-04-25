Россия угрожает "ответить на санкции": хотят заморозить активы США и ЕС

Россия грозится арестовать активы "недружественных стран" на своей территории. "Недружественными" страна-агрессор называет те государства, которые ввели санкции против России за ее вторжение в Украину. То есть, РФ пригрозила арестовать все европейские, американские, британские и другие активы на своей территории.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов, передают российские пропагандистские СМИ. Речь идет о законопроекте, который уже разрабатывают в РФ.

Иванов отметил, что, помимо запрета въезда в Россию, предусматриваются и ответные экономические санкции. Например, это арест активов на территории РФ, запрет на любые сделки с собственностью, инвестициями.

Также Иванов анонсировал "обращения в судебные инстанции" в связи с тем, что Россию душат санкциям. В какие именно суды собирается пойти Кремль, чиновник уточнять не стал.

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К недружественным Россия относит все 27 стран ЕС, а также еще 21 государство, включая США, Великобританию, Японию, Швейцарию, Южную Корею и Украину. В российский "черный список" вошли даже Микронезия и Лихтенштейн. Таким образом, если российские законодатели примут такие санкции, страна-агрессор еще сильнее уйдет в изоляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Европейского Союза заморозили активы РФ на сумму 35 млрд евро в ответ на вторжение в Украину. Франция возглавляет этот список, заморозив товары и капитал на сумму 23,5 млрд евро.

При этом заблокированными остаются еще и $300 млрд золотовалютных резервов РФ. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о намерении судиться с ЕС и США, чтобы вернуть резервы. Российские власти заявляют, что это уникальная ситуация и нарушение законов. Хотя на самом деле ЕС и США уже арестовывали активы стран, которые решались на масштабные преступления и нарушения международного права.