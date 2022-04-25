Россия должна заплатить за войну: Украина и США обсуждают использование замороженных активов РФ

Восстановление Украины может быть осуществлено за счет замороженных активов России – поскольку агрессор должен платить за развязанную войну. Власти уже ведут соответствующие переговоры с США и другими партнерами. Среди прочего, речь идет об активах российских олигархов. Само же восстановление обойдется Украине минимум в 600 млрд долларов.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время интервью CBS. Он отметил: выработка механизма направления замороженных активов России на восстановление Украины является важным вопросом для "всего цивилизованного мира".

"Мы ведем соответствующие переговоры с Соединенными Штатами и всеми нашими партнерами. Это очень важный международный вопрос для всего цивилизованного мира: найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины", – отметил Шмыгаль.

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При этом он подчеркнул: в долгосрочной перспективе восстановление Украины будет стоит минимум 600 млрд долларов. И в связи с этим, Киев рассчитывает на передачу ему замороженных активов российских олигархов.

Также Шмыгаль выразил уверенность в том, что передача Украине замороженных активов РФ должна стать прецедентом. "Если какая-то страна совершит агрессию против другой страны, она должно заплатить за это. Абсолютно, за все", – отметил он.

Напомним, что в Украине был создан Национальный совет по восстановлению от последствий войны. Ее сопредседателями стали премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Будет же заниматься Совет, среди прочего, восстановлением и строительством различной инфраструктуры, перезапуском экономики, борьбой с безработицей и т.д.

Украина уже начала привлекать международное финансирование для возобновления войны. Также для этого власти планируют привлечь деньги, полученные от конфискации активов России по всему миру и золотовалютные резервы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, принять участие в восстановлении Украины после войны выразил готовность Международный валютный фонд. Он уже приступил к подготовке соответствующих мероприятий.