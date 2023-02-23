Россия просчиталась с ценой на нефть: выполнить бюджет будет невозможно

России не удастся выполнить бюджет на 2023 год, так как цена на нефть, которую заложили в бюджет, на 30% выше реальной. Бюджетные поступления падают, тогда как расходы на войну стремительно растут.

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Как передает издание CNN, cреднемесячные доходы России от экспорта нефти выросли на 24% в прошлом году до $18,1 млрд, по данным МЭА. С того момента цена барреля нефти марки Urals, основной российской смеси, упала в среднем до $49,50. Бюджет России на 2023 год основан на цене Urals более $70 за баррель.

Найти новых покупателей для переработанных нефтепродуктов, на которые также распространяются новые эмбарго и ценовые ограничения, также будет непросто. Китай и Индия имеют собственную сеть нефтеперерабатывающих заводов и предпочитают покупать нефть, отметил Бен МакУильямс, консультант по энергетике в Bruegel.

Между тем, экспорт газа в Европу упал с тех пор, как Россия закрыла свой трубопровод "Северный поток-1". Правительство России полагалось на нефтегазовый сектор на 45% своего бюджета в 2021 году. Поскольку он планирует максимизировать расходы на оборону, более низкие доходы неизбежно означают компромиссы.

"Какие бы энергетические ресурсы ни были получены, они будут потрачены на военные нужды", — сказала Гульназ Шарафутдинова, исполняющая обязанности директора Института России при Королевском колледже Лондона.

Влияние западных санкций со временем перерастет в кризис. По оценкам Bloomberg Economics, война Путина против Украины сократит валовой внутренний продукт России на 190 миллиардов долларов к 2026 году по сравнению с довоенными планами.

Приоритизация военных расходов также будет сопряжена с социальными издержками, с "медленной и ползучей" эрозией уровня жизни, считают эксперты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России в январе зафиксирован рекордный дефицит бюджета в размере 25 млрд долларов. Это стало следствием целого ряда причин: традиционно в январе из-за смещения учета налогов показатели бюджета хуже средних, на 45% упали поступления от продажи нефти и газа, взлетели расходы бюджета.