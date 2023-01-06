В Украине могут ужесточить отключения света: 6 января ограничения будут действовать весь день

Ожидающееся усиление морозов в Украине приведет к повышению потребления, мощностей для полноценного покрытия которого у энергосистемы нет. В настоящее же время из-за похолодания потребление уже выросло, в связи с чем, 6 января в стране введены лимиты потребления, которые будут действовать с 8:00 до 23:00 – их превышение может привести к аварийным отключениям света.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: 5 января аварийные отключения в большинстве областей вводились именно из-за превышения лимитов.

В то же время там намекнули, что в ближайшее время украинцам стоит ожидать ужесточения ограничений – из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, которое приведет к стремительному увеличению потребления. Проблема же в том, что энергосистема страны это рост покрыть в полном объеме не в состоянии. Причины:

повреждения электростанций;

оккупация Россией ряда станций, производящих электроэнергию – в частности, самой мощной Запорожской АЭС.

"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления", – призвали в компании.

При этом там подчеркнули: нанесенные РФ повреждения энергетической инфраструктуре страны – сложны и масштабны. Поэтому проведение ремонтов требует значительных ресурсов и времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы имеют право жаловаться на отключение электроэнергии. Это можно делать в том случае, если в графике сказано, что электроэнергию отключают не более чем на шесть часов, а при этом у вас нет электроэнергии дольше.