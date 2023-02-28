Россия потеряла 50% рынка нефтепродуктов: когда ударит по бюджету

Результат эмбарго на российские нефтепродукты с 5 февраля наступит только через несколько месяцев. Россия потеряет львиную долю рынка, однако она все еще сможет продавать нефтепродукты мелким игрокам.

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Как говорится в материале IntelliNews, ЕС покупал половину всех российских нефтепродуктов. Проблема России – в том, что, хотя она значительно увеличила свой экспорт в Азию, страны, которые ввели эмбарго, имеют большие перерабатывающие мощности, поэтому спрос на российскую продукцию значительно снижается.

И SSRN сообщает, что экспорт российской продукции в Европу не сократился так далеко и так быстро, как экспорт сырой нефти. Отчасти это объясняется тем фактом, что эмбарго было введено позже, чем эмбарго на сырую нефть.

Наконец, основной эффект санкций как на нефть, так и на нефтепродукты заключался не в том, чтобы помешать России продавать свою нефть, а в том, что она была вынуждена найти новых клиентов в Азии, продолжающей игнорировать режим ценового ограничения.

"Мы находим гораздо большую разницу между ценами на различные нефтепродукты по сравнению с периодом до вторжения. Помимо мазута, ключевые российские продукты, такие как дизельное топливо, бензин, керосин и нафта, показали относительно стабильные и небольшие ценовые различия. Это уже не так", – сообщает SSRN.

Как ранее писал OBOZREVATEL, нефтегазовые доходы РФ в январе упали на 45% (до $6 млрд). Вместе с тем рекордно вырос дефицит государственного бюджета.

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