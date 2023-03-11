Россия потеряет до 46% доходов: сколько агрессор заплатит за эмбарго

В России падение доходов российского нефтепромышленного сектора по сравнению с 2021 годом может составить 25-46% в зависимости от рыночной конъюнктуры. РФ может потерять половину своего рынка.

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Об этом говорится в анализе "Украинского института будущего". На страны, поддержавшие эмбарго, в 2021 году приходилось более половины российского экспорта сырой нефти. На Китай приходилось более 30%, Беларусь — 6,5%, Турцию – 2,4%, Индию – около 2%. И такая структура экспорта российской нефти, казалось бы, должна внушать большую надежду. Однако, вопреки ожиданиям, в 2022 году РФ не сократила добычу и экспорт, а наоборот: добыча выросла на 2%, а экспорт на 7,6%. И это естественно по ряду причин.

В первую очередь, эмбарго ЕС на морской импорт российской нефти вступило в силу 5 декабря, а для грузов, загруженных до этой даты, существовал переходный период, в течение которого импорт был разрешен. До вступления эмбарго в действие большинство европейских трейдеров и стран продолжали импортировать нефть, а некоторые даже наращивали импорт, чтобы сформировать дополнительные страховые запасы на период после введения эмбарго в случае возможных временных перебоев от новых поставщиков.

В процессе сокращения экспорта в страны, поддержавшие санкции, спасением для РФ стали "дружественные" страны (на самом деле, относительно дружеские, о чем ниже): прежде всего Китай и Индия. Произошла переориентация потоков: ближневосточная и американская нефть частично с рынков Китая и Индии пошли в Европу, а российская из Европы в Индию и Китай.

По сообщению Международного энергетического агентства, в январе нефтяные доходы РФ упали на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За счет высоких цен на мировых рынках цен, что явилось реакцией мирового рынка на российскую войну против Украины, спекулятивного спроса на энергоресурсы и российских спекуляций на рынках, в 2022 году Россия получала сверхвысокие доходы от экспорта энергоресурсов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России в январе зафиксирован рекордный дефицит бюджета в размере 25 млрд долларов. Это стало следствием целого ряда причин: традиционно в январе из-за смещения учета налогов показатели бюджета хуже средних, на 45% упали поступления от продажи нефти и газа, взлетели расходы бюджета.