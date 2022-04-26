Россия перекрыла Польше газ после отказа платить в рублях – Onet

Россия остановила поставки газа в Польшу по долгосрочному "ямальскому контракту". До этого Польша отказалась платить России за газ России в рублях.

Об этом сообщил польский портал Onet. Отмечается, что официальных заявлений от РФ по поводу остановки поставок не поступало, однако информацию изданию подтвердили источники в правительстве и нефтегазовой компании PGNiG.

"В Министерстве климата собралась кризисная группа. Со стороны России нет заявлений о том, является ли это выполнением ультиматума, которым недавно угрожал Владимир Путин", – отмечает издание.

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Речь идет об ультиматуме Кремля, согласно которому все клиенты "Газпрома" должны рассчитываться за российский газ рублями, а в случае отказа им перекроют поставки. Срок ультиматума для Польши истек 22 апреля, когда Варшава должна была провести очередной платеж.

При этом Польша – далеко не единственная страна, которая отказалась выполнять это требование. Путину отказал даже дружественный Азербайджан. В целом такой ультиматум страны-агрессора нарушает долгосрочные контракты, которые предусматривают оплату за голубое топливо долларами и евро.

"Ямальский контракт" – договор на поставки газа из РФ в Польшу, который был впервые заключен еще в 1996 году. Его срок действия истекает в конце 2022 года, и Варшава уже заявляла, что не будет продлевать соглашение и полностью откажется от российского газа.

Контракт предусматривает поставку 9,8 млрд куб. м газа ежегодно по газопроводу "Ямал – Европа". Из них не менее 8,7 млрд куб. м польская PGNiG обязана выбирать по условию "бери или плати".

Всего Польша потребляет около 19 млрд куб. м газа. На собственную добычу приходится 5 млрд куб. м, также в стране есть терминал регазификации, и часть газа импортируется в виде СПГ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина также предложила Европейскому Союзу оплачивать российские нефть и газ по "иранской модели". Оплату переводить на специальный счет, к которому РФ сможет получить доступ после прекращения войны против Украины.