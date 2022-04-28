Россия может резко прекратить поставки газа в Германию, – Шольц

Власти Германии допускают, что Россия может резко прекратить поставки газа в страну. Впрочем, они же уверяют, что готовы к таким действиям Кремля.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Spiegel. Он подчеркнул: никто не может знать, что на уме у президента России Владимира Путина.

"Нужно быть готовым к этому. А мы уже были готовы перед началом войны и знаем, что нам делать", – сказал Шольц.

При этом он отметил: введенные Западом санкции против РФ из-за развязанной ею войны не будут отменены, даже если Кремль предложит прекращение огня, но сохранит свое присутствие на оккупированных территориях. По его словам, только полный вывод кремлевских войск из Украины может сделать возможным прекращение санкций.

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Как известно, после того, как Болгария и Польша отказались выполнять требование России об оплате газа в рублях, та перекрыла поставки им голубого топлива, в результате чего цены на газ в Европе подскочили на 20%. При этом:

болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и осуществила все платежи, требуемые по действующему контракту;

поставки в Польшу осуществлялись по долгосрочному "ямальскому контракту".

В свою очередь, Польша призвала ЕС штрафовать страны союза, которые выполняют требование России об оплате ее газа рублями. Кроме того, там подчеркнули: больше всего сопротивляются более жестким газовым санкциям против России Австрия, Германия и Венгрия.

"Мы рассчитываем, что будут последствия для стран, которые платят за газ в рублях. И что в результате они прекратят это делать", – сказала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти США удовлетворили две заявки на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны, не имеющие соглашений о свободной торговле со Штатами. Таким образом, СПГ сможет быть отправлен в Европу – для замещения трубопроводного газа из России. Решение принято на фоне приостановки Россией поставок газа в ряд европейских стран.