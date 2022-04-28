Штраф за сотрудничество с Россией: Польша хочет наказывать страны ЕС за оплату газа в рублях

Польша призвала ЕС штрафовать страны союза, которые выполняют требование России об оплате ее газа рублями. Кроме того, там подчеркнули: больше всего сопротивляются более жестким газовым санкциям против России Австрия, Германия и Венгрия.

"Мы рассчитываем, что будут последствия для стран, которые платят за газ в рублях. И что в результате они прекратят это делать", – сказала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, передает Reuters.

При этом она отметила необходимость введения полных санкций, которые "решили бы проблему с "Газпромом". А также подчеркнула: Польша "ожидает этих санкций".

В свою очередь, аналитики издания подчеркнули, что Польша является одним из "самых стойких сторонников санкций против Москвы". "[Ее власть утверждает] что союз должен полностью запретить закупки российского газа", – подчеркнули они.

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Также Польша являетя одним из государств, категорически отказавшихся платить России за газ рублями. В ответ Кремль перекрыл ей поставки голубого топлива.

То же он сделал и с Болгарией, которая так же заявила о том, что не будет выполнять его требование. При этом:

болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и осуществила все платежи, требуемые по действующему контракту;

поставки в Польшу осуществлялись по долгосрочному "ямальскому контракту".

Впрочем, Польша и Болгария – далеко не единственные страны, которые отказалась выполнять это требование. Путину отказал даже дружественный Азербайджан. В целом такой ультиматум страны-агрессора нарушает долгосрочные контракты, которые предусматривают оплату за голубое топливо долларами и евро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти США удовлетворили две заявки на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны, не имеющие соглашений о свободной торговле со Штатами. Таким образом, СПГ сможет быть отправлен в Европу – для замещения трубопроводного газа из России.