Россия должна быть в полной торговой блокаде: премьер Польши обратился к ЕС

Польша призвала Еврокомиссию расширить санкций и фактически объявить блокаду России. Прекратить любую торговлю с агрессором, перестать принимать товары по суше и морю.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Протестующие на границе Польше уже останавливают грузовики, которые перевозят российские товары и европейские в РФ. И премьер заявляет, что поддерживает этих митингующих, цитирует премьера издание pnp.pl.

"Я абсолютно на стороне протестующих и еще раз призываю Европейскую комиссию активировать свои полномочия как можно скорее", – заявил он. Польша предлагает как можно скорее добавить к пакету санкций торговую блокаду, как для морских портов – запрет на заход судов под российским флагом с российскими товарами, – так и запрет на торговлю по суше.

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Как добавил глава правительства, "дело касается жизни и смерти десятков, может быть, даже сотен тысяч людей, это касается суверенной страны – Украины – но и безопасности НАТО". Перед пограничным переходом с Беларусью в Корощине (Любельское воеводство) подъезд к терминалу перекрыли около ста человек.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Польша заявила о "дерусификации" экономики ЕС и своей собственной страны. Среди прочего это подразумевает отказ от российских энергоносителей.

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