Российский "Совкомфлот" распродает судна из-за санкций, чтобы погасить долги перед западными банками

"Совкомфлот", крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов хочет продать флот и суда, эксплуатация которых ограничена из-за санкций. Как минимум 40 из 121 судна обсуждаются с покупателями из ОАЭ и Китая.

Деньги от выручки нужны компании, чтобы погасить кредиты в западных банках. Об этом сообщает Lloyd's List.

В соответствии с условиями санкций, введенных правительствами Великобритании и ЕС, банкам был предоставлен льготный период для выхода из российских контрактов. Обе юрисдикции установили 15 мая в качестве крайнего срока для прекращения соглашений.

Банки должны будут закрыть все непогашенные кредиты до этой даты, что побуждает "Совкомфлот" продать значительную часть своего флота в кратчайшие сроки любому желающему покупателю.

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На данный момент было подтверждено, что продано только 8 судов, а 4 из них, как известно, приобрела компания Koban Shipping (базируется в Дубае). Однако известно, что китайские покупатели также покупают суда, и считается, что несколько сделок близятся к завершению.

Четыре финансовых и юридических чиновника, непосредственно вовлеченных в отдельные сделки, подтвердили, что продажа судов единым блоком идет полным ходом, и с каждым днем ​​их становится больше.

"По сути, у всех банков и фрахтователей есть время до 15 мая, чтобы фактически расторгнуть контракты, а это означает, что у "Совкомфлота" есть очень короткое окно, чтобы погасить кредиты, и на самом деле есть только один способ сделать это – продать суда", – сказал высокопоставленный банкир, который в настоящее время ведет переговоры с "Совкомфлотом".

Ранее "Совкомфлот" не смог выплатить 26 апреля платеж по евробондам из-за санкций Европейского Союза и Великобритании.

"Совкомфлот" – один из мировых лидеров в области морской транспортировки газа, нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов. Компания входит в транспортный холдинг – "Группа компаний Совкомфлот (СКФ)". Является одним из крупнейших морских перевозчиков в РФ и имеет представительства, дочерние предприятия и крюинговые офисы в Москвe, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке, Одессе, Мадриде, Лондоне, Лимассоле, Сингапуре и Дубае.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, что Европейский парламент призвал Россию вернуть украденные самолеты. Депутаты Европарламента также призывают Евросоюз ужесточить санкции в отношении страны-террориста.