России все труднее финансировать войну, 2023 год станет решающим для ее экономики – отчет

Для экономики России 2023 год станет решающим. В частности, прогнозируется существенное сокращение доходов от нефти и газа, а также сокращение реального ВВП страны на 6,1%. Таким образом, по ожиданиям, в 2024 году экономика РФ будет почти на 15% меньше от той, какой могла бы быть, если бы Кремль не развязал против Украины полномасштабную войну.

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Об этом говорится в отчете Киевской школы экономики (KSE). Его авторы отмечают, что на экономику России будут оказывать значительное влияние:

введенные против нее в 2022 году санкции – "в частности, ограничения на экспорт нефти и природного газа";

снижение энергозависимости Европы;

возвращение цен на энергоносители до уровня, который был до полномасштабного вторжения в Украину;

снижение объемов экспорта и добычи углеводородов.

"Федеральному правительству все труднее финансировать войну в Украине. Высшая сумма расходов и снижение доходов приведет к существенному росту дефицита государственного бюджета – 6,5% в 2023 году и 6,1% в 2024 году. В связи с санкциями в отношении ЦБ России, ожидается, что это повлияет на стабильность рубля, стране трудно одновременно решить проблемы монетарной и финансовой стабильности", – говорится в отчете.

При этом его авторы подчеркивают: также усугубят состояние экономики РФ низкие темпы роста производительности труда. Они объясняют, что на это также повлияют:

отрезание России от важных финансовых рынков;

выход иностранных компаний из страны;

вытеснение военными расходами капитальных;

эмиграция высококвалифицированных рабочих.

Россия мировой экономике больше не нужна

В то же время, ученые Йеля в материале для Foreign Policy пришли к выводу, что развязанная Кремлем война против Украины привела к тому, что Россия утратила рычаги влияния на мировую экономику. Которые выражались, прежде всего, в ее энергетической мощи.

В частности, Европа смогла найти новых поставщиков газа – тогда как у самой РФ не получается найти новые и соразмерные рынки сбыта. А введение ограничения цен на российскую нефть привело к тому, что рынок стал ориентироваться на покупателей, а не на продавцов. В связи с чем нефтяное влияние РФ также уменьшилось.

"Неудачные экономические гамбиты Путина – это еще один набор его просчетов, который следует добавить к постоянно растущему списку. ... Никогда больше Путин не сможет вызвать хаос и беспорядки в мировой экономике, потому что он навсегда и безвозвратно ослабил самую сильную сторону России – энергетическую и сырьевую мощь. Война на поле боя все еще ведется, но на экономическом фронте победа не за горами", – резюмировали авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, начиная с октября Россия ежемесячно изымает из Фонда национального благосостояния 4-5 млрд долларов для пополнения своего бюджета. Причина – вызванный санкциями финансовый стресс для экономики страны.

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