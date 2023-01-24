Без Китая не обошлось: России хватит валютных резервов еще на 2,5 года войны – Citibank

Если нефтяные доходы России не уменьшатся, Кремль сможет продолжать войну в Украине еще 2,5 года. Однако такой сценарий будет означать кардинальное сокращение валютных резервов РФ, которые сейчас буквально держаться на китайских юанях.

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К такому выводу пришли аналитики одного из крупнейших международных инвестбанков Citibank, пишет Bloomberg. Свои расчеты они провели, исходя из того, сколько средств РФ сможет тратить на покрытие дефицита государственного бюджета.

Пока запас прочности Кремлю обеспечивают валютные резервы РФ, номинированные в юанях, на общую сумму около 45 млрд долларов. Дело в том, что это единственная часть "запасов", которая не попала ни под какие санкции, и Кремль по-прежнему имеет к ней свободный доступ.

Ранее минфин и Центробанк России уже объявили, что готовы продавать юани из резервов для покрытия дефицита бюджета. Этот дефицит, в свою очередь, растет из-за снижения нефтяных доходов.

Аналитики Bloomberg подсчитали, что резервы в юанях могут закончиться в 2023 году, только если средняя стоимость российской нефти упадет до 25 долларов за баррель. Однако в Citibank полагают, что юани закончатся в 2023 году при среднегодовой цене на нефть в 35 долларов.

При этом оба пула экспертов согласны, что цена нефти в диапазоне 35-50 долларов за баррель позволит российским властям не сокращать расходы и достаточно безболезненно пройти год. Стоимость же нефти выше 60 долларов за баррель позволит Москве даже нарастить валютные резервы, отмечает Bloomberg.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Кремля все же заканчиваются деньги на войну. В частности, Россия в 2023-м планирует отменить или урезать часть доходов, которые не связаны с обороной. Кроме того, в РФ разработали механизм "единовременной выплаты" от производителей удобрений и угля, а также увеличить дивиденды от государственных компаний.

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