Рубль переживает худший период за 10 лет: Индия и Китай больше не спасают российскую валюту

Россия столкнулась с самым сложным периодом для своей валюты за последнее десятилетие. Рубль снижается уже 10 торговых сессий подряд, что является рекордом с мая 2012 года. Это означает, что попытки сохранить стабильность рубля за счет Индии и Китая перестали быть эффективными.

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Общее падение российской валюты за 10 дней превысило 10%. Как объяснил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев, такое "пике" рубля связано с фундаментальными "нефтяными" проблемами в российской экономике.

Ведь рубль падал в цене даже в периоды временных повышений стоимости нефти. "Полезные" санкции постепенно подтачивают экономику, торговый баланс россии ухудшается, поступления от продаж "черного золота" падают, физические объемы поставок нефти за границу сокращаются. На фоне этого Россия объявила об очередном "жесте доброй воли" – сокращении нефтедобычи", – отметил Гетманцев.

Он напомнил, что последнее время РФ активно поддерживала свой бюджет с помощью распродажи юаней. Однако этот инструмент дает все меньший для финансирования федеральной казны, считает нардеп.

Не помогла и активная продажа нефти Индии, которая по итогам января-2023 вышла на закупку 1,4 млн баррелей российского сырья каждые сутки. "Однако это расшатало и неустойчивый баланс двусторонней торговли: индийский импорт вырос на 400%, а экспорт – упал на 14%.На это наложилось удешевление рупии, которая за последние 12 месяцев ослабла по отношению к доллару США больше всех других валют развивающихся государств", – объяснил Гетманцев.

Поэтому идея России и Индии перевести двустороннюю торговлю на национальные валюты (чтобы избежать доллара и евро и обойти санкции) фактически провалилась. Ведь теперь России не выгодно иметь дело с обвалившейся рупией, а Индии – с рублем.

"Пока россияне начали принимать от индийцев за нефть эмиратские дирхы. Ну что же… Скоро увидим и их распродажу по "бюджетному правилу" для латания новых и новых бюджетных дыр", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия столкнулась с рекордным дефицитом бюджета по итогам января. Нефтегазовые доходы обвалились, а военные расходы взлетели. Государственные финансы рушатся, а экономика агрессора стремительно падает. Эффект от санкций, которого в прошлом году ожидали многие экономисты, наступает только сейчас.

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