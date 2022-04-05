Российские террористы отправляют домой награбленное в Украине через компанию "СДЭК": что известно

Российские оккупанты отправляют награбленное у украинцев через оператора экспресс-доставки "СДЭК". Собственниками компании из страны-террориста, которая помогает войскам, зверствовавшим на Киевщине, являются Леонид Гольдорт, Вячеслав Пиксаев и Евгений Цацура.

Компания осуществляет деятельность в 26 странах. В список входят: Болгария, Германия, Грузия, Израиль, Испания, Италия, Португалия, США, Финляндия, Франция, Южная Корея, Польша и др., сообщил в своем Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко 5 апреля.

"Компания "СДЭК", российский оператор доставки, вы – соучастник преступления! Вы помогаете солдатам-мародерам в краже имущества граждан Украины!... Менеджмент: Вячеслав Пиксаев, Сергей Егоров, Максим Толстобров, Ольга Сгибнева, Любовь Мамасева, Елена Ельнова. Наша команда приступает к подготовке документов по включению компании и связанных лиц в санкционные списки США и ЕС", – говорится в сообщении советника главы МВД.

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Ранее в сети появилась информация, что российские оккупанты отправляли украденные у украинцев вещи через мозырьский "СДЭК". Было отправлено больше 2 тонн товаров.

Об одном из таких случаев переправки краденных вещей в РФ сообщили в Telegram-канал "Беларусский Гаюн". "Не поверите, но сообщают, что в Мозыре солдаты ВС РФ отправляют вещи, возможно краденные, курьерскими компаниями в РФ. Сегодня около отделения российской службы экспресс-доставки в Мозыре заметили КамАЗы ВС РФ из которых солдаты РФ выгружали замотанные тюки с вещами", – говорится в сообщении.

В других городах Беларуси в пунктах курьерской доставки заметили аналогичную ситуацию. Там оккупанты интересуются о возможности отправки международных посылок. Кроме того, на вопрос о содержимом посылок российские оккупанты зачастую отвечают, что там находятся мобильные телефоны и вещи.

Отметим, что случаи мародерства среди российских солдат, которые вторглись в Украину, нередки. Некоторые даже надеются вывезти для своих родственников шубы или бытовую технику.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что коммерческий банк Кыргызстана готов выдавать гражданам страны-террориста карты Visa без выезда за пределы страны. Международная платежная система ранее решила выйти из РФ из-за войны в Украине. Россиянам предлагают получить именную "золотую карточку" в офисе в Москве. Цена вопроса – 17,5 тыс. руб. По сути банк из Киргизстана помогает РФ обходить санкции.

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