Геращенко о судьбе российских оккупантов в Украине: Афганистан и Чечня для них – просто цветочки

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что война в Афганистане и Чечне покажется российской армии просто цветочками. В Украине они поняли, что это такое, когда на самом деле дают сдачи.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону. Геращенко заметил, что в сети уже можно прослушать около четырех десятков разговоров пленных российских оккупантов с близкими, где они рассказывают, как занимаются мародерством, как забирают телевизоры и шубы.

"И все это насколько мерзко... И как они боятся смерти, как они плачут в трубку своим мамам..." – сказал советник министра МВД.

"Как их жены спрашивают: "А что же делать, чтобы вас оттуда вытащить?" Еще раз подчеркну: Афганистан и Чечня для них – просто цветочки. Вот сейчас они поняли, что это такое, когда на самом деле дают сдачи", – убежден Геращенко.

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Он подчеркнул, что благодаря союзникам, сейчас в Украину текут "реки" оружия.

"У вас нет столько техники, сколько у нас сейчас гранатометов", – предупредил россиян Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Геращенко опубликовал видео, как российские солдаты-срочники, которые вторглись в Украину 24 февраля и попали в плен, призвали соотечественников выходить на протесты и делать хотя бы что-то для прекращения войны. Оккупанты признали: армия РФ не "освобождает", а убивает мирных жителей.

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