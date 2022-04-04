Выстояли в неравном бою: стало известно, кто спас Киев в первые часы вторжения России

В каждой войне есть решающие сражения, которые потом попадают в учебники истории. Одним из таких сражений стал неравный бой украинских защитников с многократно превышающим по числу противником в аэропорту Гостомеля.

Украинские солдаты оказали жестокое сопротивление и заставили врага остановить атаку. Успех в этой схватке сорвал генеральный план президента России Владимира Путина по захвату Киева в первые часы войны, сообщает издание Bild.

Как отмечается, по задумке военного руководства РФ через аэропорт должны были ввести тысячу бойцов элитных войск России для захвата столицы Украины. Штурм начался около 8:00 24 февраля. 34 вертолета вторглись на территорию Украины из Беларуси.

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Впереди ударные вертолеты с управляемыми ракетами и реактивными снарядами, за ними транспортные – с элитными частями российской армии.

Первые попытки ВСУ сбить вертолеты безуспешны. Десантники РФ высаживаются в аэропорту. В то же время из России вылетают 18 транспортных самолетов ИЛ, которые должны доставить в Гостомель одну тысячу военных. Согласно плану, они должны были стремительно войти в Киев.

Дерзкая операция оккупантов должна была шокировать украинских защитников и заставить сдаться без боя. Однако они не учли мужество и самоотверженность бойцов ВСУ. Украинское командование перебрасывает в Гостомель 50 десантников – и они вступают в неравный бой, контратакуют.

Пытаясь зайти на территорию аэродрома, наши военные попадают под обстрел, но успевают вызвать поддержку артиллерии. Ситуация меняется в лучшую сторону. Мужественные десантники оттесняют врага и устанавливают зенитные орудия.

После этого случается важный переломный момент – оккупанты отказываются продолжать атаку. Набитые российскими бойцами ИЛы разворачиваются в воздухе, коварный план Путина сорван. Битва за аэропорт в первые важные часы выиграна нашей армией, и путь на Киев для оккупантов был отрезан.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, В Гостомеле Киевской области оккупанты повредили и разрушил большое количество жилых домов. Кроме того, рядом со взлетной полосой местного аэродрома все еще стоят самолеты, а в ангаре уничтоженная оккупантами "Мрия".

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