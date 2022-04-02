Оккупанты отправляют награбленное в Украине из Беларуси в Россию: везут грузовиками – СМИ

Грабежи российскими оккупантами на территории Украины достигли таких масштабов, что все ворованные вещи они вывозили грузовиками на территорию Беларуси. Оттуда захватчики отправляли вещи домой курьерскими компаниями.

Один из таких случав переправки краденных вещей в РФ заметили в беларусском городе Мозырь. Об этом сообщает Telegram-канал "Беларусский Гаюн" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Не поверите, но сообщают, что в Мозыре солдаты ВС РФ отправляют вещи, возможно краденные, курьерскими компаниями в РФ Сегодня около отделения российской службы экспресс-доставки в Мозыре заметили КамАЗы ВС РФ из которых солдаты РФ выгружали замотанные тюки с вещами", – говорится в сообщении.

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В других городах Беларуси в пунктах курьерской доставки заметили аналогичную ситуацию. Там оккупанты интересуются о возможности отправки международных посылок. Кроме того, на вопрос о содержимом посылок российские оккупанты зачастую отвечают, что там находятся мобильные телефоны и вещи.

Отметим, что случаи мародерства среди российских солдат, которые вторглись в Украину, нередки. Некоторые даже надеются вывезти для своих родственников шубы или бытовую технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ опубликовала аудиозапись, на которой российский солдат хвастался мародерством и пьянством.

Впрочем, не всем оккупантам суждено вывезти награбленное из Украины. Так, у ликвидированного оккупанта нашли при себе много ювелирных украшений и деньги.

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