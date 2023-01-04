Российские оккупанты похвастались воровством 300 тысяч тонн зерна в Запорожской области, – ЦНС

В 2022 году на временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики похитили и реализовали 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур. Всю прибыль забрали ставленники Кремля – местные "гауляйтеры".

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ. Центр приводит данные из отчетов оккупационных администраций в Запорожской области.

"Как отчитываются в оккупационных администрациях Запорожской области, для приема сельскохозяйственной продукции в регионе было создано "10 филиалов ГП "Государственный зерновой оператор", которое затем и перепродало зерно. На самом же деле это "государственное предприятие" – обычная прокладка. Именно ей по дешевке должны были отдавать зерно фермеры на временно оккупированных территориях, в противном случае зерно "национализировали". Далее эта прокладка уже передавала зерно имеющим к оккупантам структурам и те перепродавали его по рыночным ценам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом российские оккупанты фактически украли и продали украинское зерно, а всю прибыль забрали их ставленники – местные "гауляйтеры".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что издание Financial Times, исследовав набор документов, включая счета-фактуры, грузовые манифесты, квитанции и сертификаты происхождения, установило схему, по которой Россия вывозила зерно из оккупированной Запорожской области и продавала за рубежом.

Издание The Wall Street Journal в рамках своего расследования установило, что украденное в Украине зерно возили суда крупнейшего зернотрейдера России – RIF Trading.

В свою очередь, издание Bloomberg установило, что Россия на временно оккупированной территории украла у Украины зерна по меньшей мере на 1 млрд долларов. Такой вывод сделали благодаря исследованию с использованием спутниковых снимков программы NASA по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству.

А по данным Минсоцполитики, суммарный прямой и косвенный финансовый ущерб в сельском хозяйстве за 2022 год из-за войны может составить около 40 млрд долларов.

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