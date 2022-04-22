Российская армия уничтожает продуктовые склады в Украине: у Зеленского рассказали о запасах

Украина почти восстановила довоенный уровень запасов базовых продуктов. Это удалось сделать, несмотря на то, что российские военные прицельно уничтожали запасы продовольствия.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма, сообщает пресс-служба главы государства. Российские захватчики, по его словам, уничтожили уже более 10 распределительных центров, в которых находились запасы продуктов.

"Сегодня мы практически достигли тех уровней запасов базовых продуктов питания, которые были до войны. И что важно: около 90% продуктов на полках магазинов – это продукты украинского производства", – отметил Шурма.

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Возобновляют работу и торговые сети. В частности, в освобожденных городах и селах Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей заработали 97 крупных супермаркетов. В течение месяца будет восстановлена работа еще сотни таких торговых точек.

Также, несмотря на то, что в Украине началась посевная, ее активно пытаются сорвать россияне. На территории временно оккупированной Херсонской области оккупанты разрушают зернохранилища и гусеницами смешивают зерно с землей. Также они уничтожают посевной материал, который фермеры готовили к посевной кампании.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ООН, треть украинских полей – более 30% – не сможет быть засеяна пшеницей, ячменем, подсолнечником и кукурузой в 2022 году из-за войны, которую развязала Россия. И если боевые действия будут непрерывными, это может вызвать глобальную продовольственную катастрофу. Тем не менее самой Украине еды хватит.

В марте 2022 года на фоне развязанной Россией войны против Украины мировые цены на продовольствие уже выросли на 12,6%. Таким образом, мировые цены на продовольствие достигли наиболее высокой отметки за последние 32 года.