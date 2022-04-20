России перекроют лазейки для обхода санкций, – Ермак

Россия потеряет много лазеек, позволяющих обходить введенные против нее санкции. Например, ожидается расширение действия ограничений не только на российскую нефть, но и на все смеси, где она используется. Кроме того, ограничения будут введены против всех финучреждений или компаний, способствующие обходу Россией санкций.

Соответствующий план разработала группа международных экспертов под руководством американского дипломата Майкла Макфола и главы Офиса президента Андрея Ермака. Который раскрыл некоторые детали документа:

Санкции против смесей, содержащих российскую нефть. Ермак напомнил, что подобным занимается компания Shell, которая с помощью смешивания обходит ограничения по торговле российской нефтью.

Согласно же Плану, все эмбарго и ограничения на экспорт нефти будут применяться ко всем смесям, содержащим нефть российского происхождения.

Видео дня

Наложение санкций на все финучреждения и компании, способствующие обходу Россией ограничений.

"Мы хотим сделать любую причастность к делам с российскими банками токсичными, что исключит возможность использования подобных схем", – подчеркнул Ермак.

Персональные санкции для российских чиновников, их семей, пропагандистов, руководства политических партий – т.е., под санкции попадут люди, имеющие связи с властью России.

Кроме того, План затрагивает и компании, которые до сих пор не попали под санкции. В частности – Росатома, производящего ядерное оружие и контролирующего 45% мирового рынка услуг по обогащению урана.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США ввели новые санкции против России. В список попали 29 физлиц, в том числе, первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, и 40 компаний. Новый пакет ограничительных мер затрагивает лиц, которые помогают России обходить уже введенные санкции.