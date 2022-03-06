России объявят неминуемый дефолт: власти страны-агрессора захотели расплачиваться с миром рублями

Центробанк РФ принял решение, согласно которому российские компании должны расплачиваться за свои кредиты исключительно в рублях. Это приведет к тому, что рейтинговые агентства объявят рейтинг РФ "дефолт". Получить кредиты и привлечь средства после этого будет невозможно.

Как сообщает издание The Bell со ссылкой на слова главного экономиста одной из крупных российских аналитических организаций, 16 марта, когда купон по евробондам не будет зачислен в валюте, международные рейтинговые агентства опустят рейтинг России до D (дефолт) и SD (выборочный дефолт при продолжении выплат по другим долговым обязательствам)..

Какое решение принял центробанк РФ:

переводить деньги на валютные счета за границей россиянам запретили. То есть по новым правилам невозможно не только оплатить сервис с музыкой, заказать товар за границей, но и погасить свой долг;

погашать долги российским компаниям разрешили в рублях, который за границей использовать нельзя.

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Курс доллара в России 6 марта составляет около 180 рублей за доллар в обменниках. Ситуация в стране-агрессоре обостряется с каждым днем. Россияне кинулись в магазины раскупать продукты, в результате российское правительство было вынуждено вводить ограничения.