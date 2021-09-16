Минималка в 2022 году вырастет один раз и всего на 200 грн, - проект госбюджета

Минимальная зарплата в Украине вырастет в 2022 году всего на 200 гривен – до 6700 грн. Повышение состоится с 1 октября. До этого минималка будет оставаться на уровне декабря-2021, 6500 грн.

Единственное в 2022 году повышение размера минимальной зарплаты с октября уже заложено в проект государственного бюджета. Текст документа обнародован на сайте Верховной Рады Украины.

"Установить в 2022 году минимальную заработную плату: в месячном размере: с 1 января - 6500 грн, с 1 октября - 6700 грн; в почасовом размере: с 1 января - 39,26 грн, с 1 октября - 40,46 грн", – говорится в тексте проекта бюджета.

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При этом многие развитые страны стараются держать минимальную зарплату на уровне не ниже 60% от средней. В таком случае минималка в Украине составила 8607 грн (по состоянию на июль-2021 года).

Даже после предложенных правительством повышений минимальная зарплата явно не дотянет до этого показателя. Как объяснял в ответ на вопрос OBOZREVATEL премьер-министр Денис Шмыгаль, такое медленное повышение минималки связано с экономическими опасениям.

"Это (резкое повышение минималки. - Ред.) может раскрутить инфляцию до состояния гиперинфляции. Поэтому здесь необходимо держать баланс... Это прямое вливание денег в экономику. Потому что минимальная заработная плата – это бюджетники... Это также нагрузка на бизнес, который прозрачно платит", – заявил Шмыгаль.

Напомним, в 2021-м украинцев ждет повышение минималки на 500 грн, до 6500 грн с 1 декабря. Цены, как ожидается, будут расти быстрее и сильнее, чем зарплаты. Поэтому, в первую очередь, пострадает самое бедное трудоспособное население.

От повышения минималки при этом выигрывает и население, и государство, и бизнес. Например, повышение минимальной зарплаты вдвое в 2017 году (с 1 600 до 3 200 грн) увеличило: