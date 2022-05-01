Путин запретил использовать в России западные антивирусы

В России под запрет попали антивирусы произведенные в так называемых "недружественных странах". Ими преимущественно являются страны Запада. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Запрет вступает в силу с 2025 года.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Согласно ему, пользоваться западными средствами защиты информации запрещаться государственным органам и организациям. К таким средствам относятся:

технические;

криптографические;

программные и другие средства.

Кроме того, во всех ведомствах, госкомпаниях и системообразующих организациях должны появиться "кибер-смотрящие". В Кремле их назвали "подразделениями по IT-безопасности".

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В тоже время, отметим, многие европейские и американские компании, связанные с технологиями и программным обеспечением сами уходят с рынка России. В частности:

корпорация Microsoft решила приостановить продажу своих товаров и предоставление услуг в России из-за вторжения российской армии в Украину;

международная технологическая компания Ericsson остановила деятельность в России на неопределенный срок;

американская компания по предоставлению услуг в сферах интернет-аукционов и интернет-магазинов eBay Inc. приостановила доставку товаров российским покупателям;

североамериканская корпорация Monotype закрыла для граждан Российской Федерации доступ к своим шрифтам.

Ранее же Путин подписал закон, обязывающий все российские компании провести делистинг с иностранных бирж и разместить свои акции на российских. По сообщениям российских СМИ, закон связан с обвалом стоимости российских компаний на Лондонской бирже после вторжения РФ в Украину. И с его помощью в Кремле хотят избежать давления на них.

По мнению же российских аналитиков, новый закон позволит компаниям РФ выйти из замороженных в рамках санкций активов. А вот среди олигархов распространены другие мнения. К примеру, основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин считает, что он "несет не снижение рисков, а рост".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России с помощью средств Фонда национального благосостояния будут покупать привилегированные акции местных банков. С его помощью в РФ надеются обеспечить финансовую устойчивость своей банковской системы.