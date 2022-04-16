Путин обязал все российские компании уйти с западных бирж: на что он надеется

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все российские компании провести делистинг с иностранных бирж и разместить свои акции на российских. По сообщениям российских СМИ, закон связан с обвалом стоимости российских компаний на Лондонской бирже после вторжения РФ в Украину. И с его помощью в Кремле хотят избежать давления на них.

Сам же документ опубликован на портале правовой информации РФ. Согласно ему:

оборот депозитарных расписок (ценные бумаги, удостоверяющие право собственности на акции или облигации иностранной компании. Они упрощают торговлю и расчеты иностранными акциями) на иностранных биржах должен прекратиться через 10 дней с момента опубликования закона;

компаниям дадут 5 рабочих дней, чтобы предпринять необходимые действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок.

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Впрочем, в отдельных случаях обращение уже выпущенных акций российских компаний за пределами страны все же возможно. Для этого им нужно будет получить соответствующее разрешение правительства.

По мнению же российских аналитиков, новый закон позволит компаниям РФ выйти из замороженных в рамках санкций активов. А вот среди олигархов распространены другие мнения. К примеру, основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин считает, что он "несет не снижение рисков, а рост".

Отметим: на рынках США и ЕС торгуется более 30 депозитарных расписок российских компаний. Среди них – такие гиганты как:

"Газпром";

"Роснефть";;

"Лукойл".

Что такое делистинг?

Делистинг – это исключение акций компании из оборота на бирже. При этом важно понимать, что в России и на Западе понятие делистинга не совпадает:

на Западе под ним понимается полное прекращение обращения акций на бирже – таким образом компания из публичной превращается в частную;

в России предполагается только исключение фондовой биржей ценных бумаг из котировального списка – при этом акции компании могут продаваться на бирже как ценные бумаги, а компания остается публичной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный депозитарий Украины обратился в Международную ассоциацию агентства по нумерации. На общем собрании они могут исключить РФ и Беларусь, это фактически лишит агрессоров возможности размещать свои ценные бумаги и финансовые инструменты.