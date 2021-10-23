Путин уже не может ждать и начал шантажировать: Кулеба рассказал о переговорах Зеленского с Байденом

Президент РФ Владимир Путин не мог дождаться запуска "Северного потока-2" и перешел на газовый шантаж. Во время встречи президент США Джо Байден согласился с украинским коллегой Владимиром Зеленским в том, что новый газопровод – плохая сделка.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью PISM. По его словам, лидер Кремля пренебрег нормам европейского законодательства и использовал газ, как оружие. Речь идет о решении России снизить поставки газа в Европу, что привело к резкому подорожанию голубого топлива.

"Сегодня все в Европе чувствуют, как "Газпром" использует свою монополию на поставки топлива в ЕС цены на газ взлетели до рекордных максимумов, Путин явно с нетерпением ждал этого и начал политику газового шантажа – он уже оказывает давление на Брюссель по ускорению сертификации "Северного потока-2", – пояснил Кулеба.

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Министр отметил, что президент Украины Владимир Зеленский отметил это во время своего недавнего визита в Вашингтон. "Администрация США разделяет нашу оценку "Северного потока-2", что он является "плохой сделкой", которая угрожает энергетической безопасности значительной части евроатлантического сообщества", – добавил политик.

"Газпром" накануне запуска "Северного потока-2" ограничил поставки, не стал заказывать дополнительные мощности и фактически привел к дефициту голубого топлива. Вдобавок к этому:

прошлая зима в Европе была холодной, хранилища были истощены;

подключились спекулянты на газовом рынке, из-за которых цены начали резко взлетать;

Европа пыталась уходить от использования угля, что также усилило дефицит.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Коллапс может возникнуть именно из-за рекордных цен на газ для промышленности.