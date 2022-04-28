"Путин сделал Польшу и Болгарию лабораторными мышами": Gurdian оценили, когда ЕС может отказаться от газа из РФ

Президент РФ Владимир Путин использовал Польшу и Болгарию в качестве "лабораторных мышей" и отключил их от газа из-за отказа платить в рублях, нарушая контракты. При этом страны ЕС могут отказаться от голубого топлива от агрессора только после будущей зимы, в 2023 году.

Такие оценки озвучило издание The Gurdian. "Путин на этой неделе выстрелил из лука. Издав указ о том, что иностранные покупатели должны начать платить за газ в рублях, он сделал Польшу и Болгарию лабораторными мышами для эксперимента", – говорится в публикации.

По оценкам издания, с российским газом ЕС должна пройти еще как минимум одну зиму, иначе могут возникнуть проблемы с объемами газа. Во всей доли импорта Россия в ЕС занимает 40%.

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"Польша находится рядом с Германией и может импортировать оттуда", – сказал Том Марцек-Мансер, ведущий аналитик по европейским газам в энергетическом консалтинговом агентстве ICIS. "У него есть собственный терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), а в конце этого года есть новый трубопровод, который идет непрямым путем из Норвегии. Он также создал хранилище, наполовину ожидая, что это может произойти", – добавил эксперт.

Ситуация в Болгарии немного менее благоприятна, но у нее есть второй трубопровод, ведущий в Грецию, который будет запущен в конце этого года. Болгарская компания недавно заказала партию СПГ для прибытия в греческий порт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин фактически привел свою страну к очередному масштабному удару. В ближайшее время может закончиться целая эпоха. Еще со времен СССР газ использовали в качестве инструмента шантажа и давления на европейские страны.