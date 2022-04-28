Путин опять просчитался: Россия обречена, газ в ЕС продавать не смогут

Президент России Владимир Путин фактически привел свою страну к очередному масштабному удару. В ближайшее время может закончиться целая эпоха. Еще со времен СССР газ использовали в качестве инструмента шантажа и давления на европейские страны. Зависимость ЕС от российского голубого топлива достигла таких масштабов, что даже большие военные преступления РФ не заставили европейцев отказаться от покупки газа у агрессора.

И пока в ЕС продолжаются споры, Путин решился на убийство собственного нефтегазовой отрасли. "Газпром" уже заявил об отключении от поставок газа Польши и Болгарии, на очереди – все страны ЕС, которые откажутся с нарушением контрактов оплачивать голубое топливо рублями.

О том, как Путин просчитался и может привести к быстрому краху собственный бюджет, читайте в материале OBOZREVATEL.

У России есть две "дубины" – газ и ядерное оружие, рассказал в своем интервью сбежавший из РФ бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волубаев. Именно в этом банке Путин заставляет все страны ЕС открывать рублевые счета. Контракты такой нормы не предусматривают, но чтобы в очередной раз продиктовать свои правила, агрессор придумал унизительное требование. Оплачивать голубое топливо теперь должны только рублями.

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В Еврокомиссии же пришли к выводу, что такие действия нарушили бы их собственные санкции. Примерно 40% всего импортного газа в ЕС – из России. Такую зависимость быстро преодолеть будет крайне сложно. Волубаев признался: долгие годы "Газпромом" управляют непосредственно из Кремля, а все "газовые войны" устраивали только с одной целью: надавить на те страны, которые "чем-то провинились".

Но новый шантаж Путина закончится крахом для экономики РФ. Вместе с возможностью продавать газ в ЕС он потеряет 40% бюджетных поступлений.

Годами Россия внушала, что Украина – ненадежный транзитер газа, предлагала низкие цены для тех стран, которые поддерживали ее политику. А накануне масштабного вторжения в Украину россияне вовсе устроили энергетический кризис: перестали продавать голубое топливо на свободном рынке и выполняли только долгосрочные контракты.

Теперь же они нарушают и их. У Польши, к примеру, контракт подписан до конца 2022 года. И платить за газ согласно нему нужно долларами. Поляки перевели деньги, но не рубли, а в той валюте, которая предусмотрена в подписанных документах. Россия же такую оплату принимать отказалась и газ отключила. То же произошло и с Болгарией. Вначале мая приходит время оплаты для большинства стран ЕС. Вероятно, большая часть из них откажется от оплаты газа рублями и также останутся без российского голубого топлива.

"Это экстремизм и шарлатанство со стороны "Газпрома". Агрессор в очередной раз пытается сорвать подготовку к отопительному сезону в Европе и спровоцировать ценовое ралли. В ЕС эти действия нужно рассматривать как очередной элемент гибридной войны", – отметил эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.

Владимир Омельченко, эксперт по вопросам энергетики, добавляет: сейчас у тех стран, которым незаконно отключили голубое топливо, есть возможность подать в суд против "Газпрома" и применить еще и штрафные санкции. Россия не имела права отключать газ.

Некоторые страны готовы не обращать внимания на кровавые преступления режима Путина, но на перспективу в любой момент получить непредусмотренное в контрактах требования они не могут не обратить внимание. Россия превратилась не просто в изгоя и преступника, но и в "ненадежного партнера", который в любой момент может изменить условия и нарушить контракты.

О желании открыть счет в рублях уже заявили в Сербии. И это при том, что Путин требовал это только от тех стран, которые ввели антироссийские санкции. То есть сербов этот ультиматум не касался. Теперь же стало понятно, почему некоторые европейские страны добровольно выполняют "хотелки" Путина.

"Источник" издания Bloomberg, вероятно, в "Газпромбанке", уже сообщил о том, что 10 европейских стран открыли рублевые счета. Но даже если в этой десятки нет ни одной страны ЕС, для политиков в Евросоюзе такие сообщения сигнал: на ультиматум некоторые страны уже соглашаются.

А вот среди стран ЕС от такой схемы публично отказались. Исключение – Венгрия. Они уже согласились покупать российские рубли. Главная же интрига – как поведет себя главный покупатель российского газа в Европе – Германия. Если они поддадутся на шантаж, могут уничтожить единство в ЕС, но при этом смогут получать газ, который критически важен для их промышленности.

Россия уже проиграла, уверен Билявский. ЕС однозначно будет отказываться от российского газа. Вопрос только во времени. Чтобы сделать это без резкого удара по экономики, процесс нужно растянуть на месяцы. Тогда можно увеличить поставки сжиженного газа, наладить покупку из Африки. Главная же разница – ЕС может найти альтернативу, а у России ее нет.

"Преступник в Кремле (Путин. – Ред.) уже сделал заявление о том, что нужно увеличить процесс газификации регионов и использования газа в качестве топлива. Это значит, что они хотят увеличить внутреннее потребление, чтобы им не пришлось сокращать добычу. Россия уже проиграла, у нее нет технической возможности перенаправить поставки", – рассказывает Билявский. По его словам, на газовом рынке заканчивается целая эпоха, во время которой Россия использует газ в качестве инструмента давления. И эта эпоха началась еще в 1940-х, во времена СССР.

"ЕС однозначно покроет российский ресурс. Вопрос только во времени. И вопрос в том, как будет работать украинская ГТС", – добавляет эксперт. Он считает, что в ближайшее время необходимо:

отказаться от всех газопроводов и весь газ из России покупать через украинскую ГТС до тех пор, пока из РФ в ЕС не доставят последний кубометр голубого топлива;

покупать газ на границе Украины с РФ в Сумской области.

Европейский союз, несмотря на военную агрессию России и в 2008-м, и в 2014-м, продолжал развивать экономическое сотрудничество с агрессором. Теперь, когда Путин угрожает всем странам ЕС и устроил полномасштабную войну в Европе, отказ от газа приведет к временному шоку и экономическому потрясению. Однако это станет платой за недальновидную политику действующих и предыдущих лидеров Евросоюза. Но если Европейский Союз этот шок переживет и очень быстро восстановится, то Россию ждет очень сложный период.