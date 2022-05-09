Путин использует угрозу голода как оружие, – немецкий министр

Развязанная Россией война против Украины, а также засуха и пандемия коронавируса могут спровоцировать в мире "сильнейший со времен Второй мировой войны" голод. Одним из предвестников надвигающейся беды уже является цены на продовольствие, которые выросли до рекордного уровня. При этом президент РФ Владимир Путин использует угрозу голода для достижения собственных целей.

Об этом в интервью Bild рассказала министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце. Она отметила, что, по данным Всемирной продовольственной программы, от голода в мире уже страдает 300 млн человек – и эти оценки корректируются в сторону увеличения.

"Ситуация в высшей степени драматична. Из-за коронавируса, сильной засухи, а теперь и войны, цены на продукты питания во всем мире выросли на треть и сейчас находятся на рекордном уровне. Мы столкнулись с самым страшным голодом со времен Второй мировой войны", – рассказала она.

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При этом министр подчеркнула: Путин несет огромную ответственность за сложившуюся ситуацию. По ее словам, российский президент превратил голод в оружие.

"Он пользуется тем, что многие страны мира зависят от российской и украинской сельскохозяйственной продукции. Он украл зерно с Украины и поделится им только с однозначно пророссийскими странами. Конкретным же доказательством того, что РФ шантажирует мир пищей, является то, что на Генеральной Ассамблее ООН 40 стран, в которых проживает половина населения мира, не осудили путинскую войну", – отметила министр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия пыталась продать Египту украденное в Украине зерно. Для этого во временно оккупированном Крыму было погружено 27 тыс. тонн зерна на судно "Матрос Позынич". Однако Египет отказался его покупать.