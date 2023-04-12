Против посредников Абрамовича и Усманова ввели санкции: Великая Британия наказала тех, кто помогал олигархам

Великая Британия ввела санкции против компаний и физлиц, которые связаны с российскими олигархами, в том числе Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым. Речь идет о тех, кто мог помогать россиянам обойти санкции и спасти свои активы за границей. Ограничения ввели также против родственников российских олигархов и соратников путинского режима, в том числе против жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

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Об этом говорится в сообщении МИД Великой Британии, размещенном на официальном сайте. Абрамовича и Усманова дипломатическое ведомство назвало "союзниками Путина". Под санкции попали:

Деметрис Иоаннидис и Христодулос Вассилиадес (финансовые посредники);

компании USM, Curzon Square и Hanley Limited (сеть Усманова)

члены семей олигархов, выступающие в качестве доверенных лиц для сокрытия богатства.

"Перед лицом беспрецедентных международных санкций в ответ на незаконное полномасштабное вторжение Путина в Украину – когда только в Великобритании заморожены российские и другие активы на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов – олигархи пытаются защитить свое богатство с помощью финансовых посредников, офшоров", – говорится в сообщении.

Деметрис Иоаннидес и Христодулос Вассилиадес, два кипрских профессиональных посредника, поддерживающих крупных российских олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Иоаннидес несет ответственность за создание сомнительных офшорных структур, которые Абрамович использовал для сокрытия активов на сумму более 760 миллионов фунтов стерлингов перед введением санкций после незаконного вторжения Путина в Украину.

Вассилиадес, кипрский юрист, находится в центре паутины трастов и офшорных компаний, связывающих Усманова и Sutton Place Estate. Великобритания также нацелилась на финансовую сеть Усманова, включая компании USM, Curzon Square Limited и Hanley Limited. Санкции в отношении этих компаний гарантируют, что активы, связанные с Усмановым, включая особняк Beechwood House стоимостью 90 миллионов фунтов стерлингов в Лондоне, останутся под санкциями.

Curzon Square Limited, компания, которая выступала в качестве лондонского офиса Усманова и арендатора особняка Grade II на Керзон-сквер, также подлежит замораживанию активов. Также под санкции попали Владимир и Варвара Скоч, отец и дочь делового партнера Усманова и "самого богатого человека в Думе" Андрея Скоча.

"Мы будем продолжать отрезать их от активов, которые, по их мнению, были успешно спрятаны. Вместе с нашими международными партнерами Великой Британии продолжит расправляться с теми, кто поддерживает войну. Мы не остановимся, пока Путин не остановится.", – заявил министр иностранных дел Великой Британии Джеймс Клеверли.

Сегодняшний пакет касается ряда членов семей других олигархов, которых используют в качестве доверенных лиц для сокрытия своих активов:

Татьяна Евтушенкова, исполняющая обязанности директора фирмы Redline Capital, которой владеет ее отец Владимир Евтушенков.

Наталья Евтушенкова, жена Владимира Евтушенкова, которая занимает должности в советах директоров банков и других компаний, в которых ее муж владеет долями, включая МТС Банк.

Феликс Евтушенков, чей отец Владимир передал 10% акций российского конгломерата "Система" Феликсу во время своего назначения, в результате чего доля Владимира стала ниже 50%.

Гульнара Керимова, владеющая четырьмя роскошными виллами во Франции от имени своего отца Сулеймана Керимова.

Нариман Гаджиев, выступающий бенефициарным владельцем ряда подставных компаний, связанных с Керимовым.

Оксана Марченко, жена соратника Путина Виктора Медведчука и владелица нескольких элитных объектов недвижимости в окупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд арестовал скрытые активы Оксаны Марченко, которую подозревают в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость этих активов составляет более 440 млн грн.

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