Поставки увеличат почти вдвое: Италия нашла альтернативу российскому газу в Северной Африке

Алжир может заменить Россию – страну-террориста – в качестве основного поставщика газа в Италию. Страна увеличит экспорт топлива на 9-10 млрд куб. м в год уже к концу 2022-го.

Европейское государство получило около 21 млрд куб. м газа из Алжира в 2021 году. В то же время Италия из России импортировала 29 млрд куб. м газа, сообщает Вloomberg со ссылкой на свои источники.

Новое соглашение между Италией и Алжиром должно быть подписано в понедельник, 11 апреля. На этот день запланирован визит премьер-министра Италии Марио Драги в североафриканское государство, где он должен встретиться с президентом Абдельмаджидом Теббуном.

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Новый контракт включает увеличение поставок газа из Алжира и совместные инвестиции в возобновляемые источники энергии. Италия решила отказаться от российского газа из-за войны, которую развернула РФ против Украины.

Алжир поставляет газ в Италию по трубопроводу Transmed. Его суточная мощность составляет более 110 млн куб. м, но сейчас транспортируется менее 60 млн куб. м.

На фоне зверств солдат РФ в Украине Италия наряду с другими европейскими государствами начала искать альтернативы российскому кровавому топливу. Помимо Алжира одним из запасных вариантов был Азербайджан.

Кстати, Азербайджан в 2022 году увеличит поставки газа в Европу на 11% (9,1 млрд кубов). Как сообщает издание "Нефтегаз", об этом заявил министр энергетики страны Парвиз Шахбазов.

"Мы имеем запасы, которые при определенных условиях, при инвестициях также могут быть использованы в ближайшие 100 лет. У нас есть запасы для поставок в Европу... Страна заинтересована не только в экспорте газа, добываемого на Каспии, но и в экспорте электроэнергии, получаемой из энергии ветра", – сказал он.

По словам министра, Южный газовый коридор (ЮГК) является успешным проектом по обеспечению потребителей бесперебойным и доступным газом. TAP является частью Южного газового коридора, предлагая прямой маршрут транспортировки в страны Юго-Восточной Европы.

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