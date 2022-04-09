Германия откажется от российского газа: Шольц назвал конкретные сроки

Германия откажется от импорта российского газа до 2024 года. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна делает все возможное, чтобы отказаться от энергоносителей из страны-террориста.

Он добавил, что уже к лету ФРГ перестанет использовать российский уголь, а к концу года – нефть. Об этом сообщает The Guardian.

На протяжении пресс-конференции Шольца просили объяснить, почему Германия не желает действовать быстрее, чтобы сократить масштабы импорта энергоносителей из России. Он сказал, что потребуется время, чтобы устранить юридическое препятствие для строительства необходимых терминалов сжиженного природного газа (СПГ) на северном побережье страны.

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"Мы активно работаем над тем, чтобы стать независимыми от импорта нефти, и думаем, что сможем сделать это на протяжении этого года. И мы активно работаем над тем, чтобы избавиться от необходимости импортировать газ из России. Это, как вы понимаете, не так просто, потому что для этого нужна инфраструктура", – указал канцлер.

В то же время британский премьер Борис Джонсон выразил сочувствие по поводу затруднительного положения Германии. "Это нелегко для любого из нас, и я приветствую решения, принятые правительством Олафа, чтобы отдалить Германию от российских углеводородов. Мы не можем трансформировать наши энергетические системы в одночасье, но мы также знаем, что война Путина не закончится в одночасье", – заявил он.

Ранее стало известно, что Великобритания после полномасштабного вторжения России в Украину планирует максимально сократить зависимость от нефти и газа, в первую очередь, российских. Вместо этого в стране намерены развивать атомную и ветряную энергетику.

Такие меры предусматривает Стратегия энергетической безопасности, которую представил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В частности, планируется увеличить мощности АЭС в стране втрое до 2050 года, сообщает Bloomberg.

Ветряную энергетику планируют развивать за счет строительства морских ветряных электростанций. Несмотря на стремление к "зеленому переходу", Британия также будет развивать нефтегазовые проекты в Северном море. Однако они не станут основой энергетической безопасности страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оплата за российские энергоносители в рублях будет нарушением санкций. Предупреждение она адресовала премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, заявившему накануне о намерении платить за газ в рублях.