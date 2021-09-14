Работу Сената США пригрозили заблокировать из-за "Северного потока-2": что происходит

Республиканцы в Сенате США 13 сентября пригрозили приостановить на неопределенный срок утверждение кандидатур в Министерство финансов. Они обещают это сделать, если администрация президента Джо Байдена не введет санкции против оператора проекта газопровода "Северный поток-2". Если это произойдет, работа Сената может быть заблокирована.

Сенаторы Пэт Туми и Тед Круз заявили, что готовы утвердить кандидатуры, если будет внесена в "черный список" компания Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Стоит отметить, что республиканцы не впервые делают такое. Так, в начале августа Тед Круз заблокировал подтверждение десятков кандидатов Госдепартамента и гарантировал, что они останутся в подвешенном состоянии до сентября (когда Сенат возвращается после каникул).

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"Все сенаторы в этой палате точно знают, почему эти кандидаты не выдвинулись, и причина в том, что администрация Байдена в настоящее время открыто бросает вызов Конгрессу Соединенных Штатов", – заявил сенатор от Техаса Круз.

"Северный поток-2" – экспортный газопровод из России в ФРГ через Балтийское море, который является расширением "Северного потока". Он проходит через экономические зоны и воды Германии, Дании, РФ, Финляндии и Швеции.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер 10 сентября заявил об окончании строительства "Северного потока-2". Пустить трубопровод в эксплуатацию хотят уже в текущем году.

Напомним, что в мае администрация Байдена обнародовала отказ от санкций в отношении Nord Stream 2 AG и трех физлиц, связанных со строительством газопровода. Как ранее объяснял американский лидер, Штаты не хотят портить свои отношения с правительством Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкий регулятор энергетического рынка – Федеральное сетевое агентство (BNA) – получил документы на сертификацию газопровода "Северный поток-2". Без сертификации начало работы газопровода на европейском рынке газа невозможно.