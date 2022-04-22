Польша может досрочно расторгнуть все контракты на поставки нефти из России

Польша может ввести запрет на российскую нефть, не дожидаясь окончания срока действия контрактов на ее закупку и общеевропейского эмбарго. В таком случае все договоры об импорте нефти из РФ будут расторгнуты преждевременно.

Об этом заявил уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Польши Петр Наимский в эфире Wnet. Он считает, что страна сможет заместить поставки с помощью альтернативных поставщиков.

"Есть такое намерение. Это абсолютно реально... Любой, кто добывает сырую нефть, может быть источником поставок для Польши", – сказал Наимский.

По его словам, без экономических потерь в случае отказа от российско нефти не обойдется. Около 60% нефти Польша сейчас получает именно из России.

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"Эту цену придется заплатить. Это цена нашего участия в войне", – отметил Наимский.

Ранее такое решение приняла Австрия. Страна еще в марте прекратила импорт и переработку нефти из России. Однако доля российской нефти на австрийском рынке была небольшой – основным поставщиком является Казахстан с долей более 30%. Также нефть в Австрию экспортируют Ливия и Ирак. Эти три страны вместе обеспечивают около 80% поставок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЕС приступили к подготовке шестого пакета санкций. Уже обсуждается включение в него "пункта о нефти".

Также Европейский Союз утвердил пятый пакет санкций против России за агрессию в Украине 8 апреля. Санкции включают в себя транспортную блокаду и запрет на импорт угля из РФ – первое серьезное ограничение для российского энергорынка.

Ожидается, что угольное эмбарго лишит Россию экспорта на 8 млрд евро в год. Однако эмбарго начнет действовать не сразу – фактические поставки прекратятся только в середине августа.

При этом в конце марта Польша ввела полное эмбарго на поставки угля из России. Страна приняла отдельный законопроект, чтобы сделать выполнение европейских санкций более эффективным.