Поддерживают Путина: в Латвии раскритиковали всех, кто против вступления Украины в ЕС

Украина должна получить статус кандидата в члены Европейского союза уже летом 2022 года. А все, кто выступают против этого, поддерживают позицию развязавшего войну президента России Владимира Путина.

Об этом у себя в Twitter заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Он подчеркнул: предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС выгодно и для самого союза, поскольку является его "глобальным интересом".

"Наша цель – предоставить Украине статус кандидата в ЕС уже этим летом! Любая страна ЕС, выступающая против этого, является пропутинской и работает против глобальных интересов ЕС", – подчеркнул Пабрикс.

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Заявление министра обороны Латвии стало реакцией на слова министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о том, что Украине не следует давать членство в Европейском Союзе. По его словам, ЕС должен найти "альтернативу" этому.

При этом австрийский министр подчеркнул: Украина не должна получить статус кандидата, так как якобы прошла до этого не столь долгий путь, как некоторые другие страны. Поэтому он призвал союз искать "другие модели" сотрудничества, отличающиеся от полного членства.

Таковыми, по его словам, являются:

присоединение к Единой экономической зоне ЕС;

сохранение действующего соглашения об ассоциации "как средство связи".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия с большой долей вероятности не напала бы на Украину, если бы она была членом НАТО. И то, что ее так и не приняли в состав Альянса, является большой стратегической ошибкой.