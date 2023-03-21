Плюс 670%: россияне ринулись массово открывать фирмы в Турции – Bloomberg

Россияне в Турции за 2022 год зарегистрировали более 1300 компаний. Это на 670% больше, чем годом ранее.

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Такие расчеты приводятся в отчете аналитического центра The Economic Policy Research Foundation of Turkey, пишет Bloomberg. По словам экспертов, массовое открытие бизнеса демонстрирует направление, в котором следуют потоки российских денег в условиях санкций.

"Бум новых компаний с российскими партнерами подчеркивает растущую привлекательность Турции как места назначения российских денег... Фирмы с иранскими партнерами заняли второе место", – говорится в сообщении.

Кроме того, такая активность россиян привела к "перегреву" турецкого рынка жилья. Так, россияне в 2022 году составили почти четверть всех иностранных покупателей недвижимости.

Турция, действительно, стала одной из излюбленных "гаваней" для российского бизнеса. Дело в том, что эта страна с одной стороны не стала вводить санкции против РФ, а с другой – сохраняет партнерские отношения с Западом.

Впрочем, эта ситуация скоро может измениться. Западные союзники Украины, в частности ЕС и США, уже раскритиковали связи между Россией и Турцией, заявив, что рост экспорта в Россию позволяет Москве обходить санкции.

На этом фоне Турция вышла из российской платежной системы "Мир". Кроме того, Анкара в марте-2023 прекратила транзит подсанкционных товаров в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Турция перестала заправлять и обслуживать самолеты Airbus и Boeing российских и беларуских авиакомпаний. Решение приняли в соответствии с письмом Управления промышленности и безопасности об экспортной практике министерства торговли США.

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