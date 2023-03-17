Турция перестала заправлять и обслуживать самолеты Airbus и Boeing российских и белорусских авиакомпаний

Власти Турции приняли решение запретить обслуживание самолетов Boeing и Airbus российских и белорусских авиакомпаний. Речь идет в том числе и про из заправку.

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Решение было принято Министерством таможни и торговли Турции, сообщило профильное издание AirportHaber в четверг, 16 марта. Как отмечается, запрет коснулся работы семи российских, одного белорусского и одного иранского авиаперевозчика (самолеты последнего выполняли рейсы в РФ).

Речь идет про компании Aeroflot, AZUR Air, Belavia, PEGAS Fly, Rossiya, S7 Airlines, UTAIR, YAMAL, MAHAN.

Как пишут журналисты, с 14 марта прекращено оказание различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем. Решение принято в соответствии с письмом Управления промышленности и безопасности об экспортной практике Министерства торговли США.

"Заправка и сопутствующие услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих, чартерных самолетов или самолетов, произведенных в любой другой стране и содержащих более 25% сырья американского происхождения, если они направляются в Россию и Беларусь", – говорится в материале.

Как известно, России запрещено использовать самолеты американского производства еще с февраля 2022 года. Санкции были введены в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Воздушные суда, которые содержат более 25% американских запчастей, не могут летать в РФ или РБ без специальной лицензии. Документ может выдать только подразделение американского министерства торговли.

Тем не менее российские авиакомпании продолжают использовать самолеты Boeing в нарушение запретов. По данным аналитической компании Cirium, только с 1 октября 2022 года российские и белорусские авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", выполнили более 2100 рейсов в Турцию.

Напомним, что в конце января издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники заявило, что власти США потребовали от Турции соблюдения авиационных санкций против страны-агрессора России. В частности, туркам пригрозили ответственностью за обслуживание американских самолетов, которые РФ продолжает использовать в нарушение всех ограничений.

Ранее стало известно, что Турция запретила транзит санкционных товаров в Россию по территории своей страны. Турецкое правительство приказало прекратить транзит подпадающих под санкции товаров через Турцию с 1 марта в соответствии с санкциями.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр экономики Сербии, которая является одним из ближайших союзников России в Европе, призвал сербское правительство ввести санкции против РФ. Чиновник заявил, что Белград уже платит высокую цену за то, что не присоединился к экономическим ограничениям против страны-агрессора раньше.

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