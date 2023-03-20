Давление сработало: Турция перекрыла доставку подсанкционных товаров в Россию – Reuters

Турция в марте 2023 года прекратила транзит в Россию товаров, которые подпадают под западные санкции. Решение было принято под давлением США и Европы.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова представителя экспортной службы Турции и дипломата. Информацию подтвердил также глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу.

По его словам, правительство Турции передало частных компаниям список товаров, которые с 1 марта запрещено переправлять в РФ. "Любые товары из этого списка заблокированы для ввоза в Россию, независимо от того, из какой страны они происходят", – отметил Текделиоглу. При этом товары, произведенные в Турции, даже из иностранных комплектующих, все еще могут беспрепятственно ввозиться в Россию, уточнил Текделиоглу.

Представитель ЕС, который пожелал сохранить анонимность, уточнил, что в список попали товары, на которые распространяется экспортный контроль ЕС, США и Великобритании. Турция, по словам источника, дала устные обязательства больше не допускать переправки таких товаров в РФ.

Турция, напомним, отказалась вводить экономические санкции против РФ. В результате сформировались каналы поставки подсанкционных товаров в Россию транзитом через Турцию. Ситуация попала в поле зрения американских властей. В феврале-2023 американцы предупредили Анкару об экспорте химикатов, микрочипов и других продуктов, которые могут быть использованы Кремлем в военных целях.

Учитывая "серьезные предупреждения", Турция решила избежать конфронтации с США, а также с ЕС, т.к. в страны Европы идет половина турецкого экспорта, заявил Текделиоглу. "Был список ограничений на реэкспорт из зон свободной торговли в Россию с марта, и было дано соответствующее указание", – отметил он.

Отмечается, что такие меры вынудили российских импортеров искать альтернативы. В частности, растет импорт товаров через Казахстан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в марте Турция перестала заправлять и обслуживать самолеты Airbus и Boeing российских и беларуских авиакомпаний. Решение приняли в соответствии с письмом Управления промышленности и безопасности об экспортной практике министерства торговли США.

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