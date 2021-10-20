Переход на зимнее время в Украине: экономист раскрыл особенности

Решение об отмене перевода часов в Украине на летнее время следует принимать, ориентируясь на страны Европы, в частности, те, которые граничат с нашей страной. Переходный период может длиться год.

Экономический эффект от наличия зимнего и летнего времени ежегодно будет уменьшаться. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экономист Борис Кушнирук.

Как пояснил эксперт, в свое время изменение времени дважды в год было связано с особенностями индустриального построения стран Европы прошлого века, когда огромное количество рабочих предприятий начинали работу до восхода солнца и тратили электроэнергию на освещение.

Видео дня

Несмотря на то, что с тех пор в экономике Европы и мира произошли огромные преобразования, перевод часов до сих пор приносит экономическую выгоду. Но ее объем неизбежно будет уменьшаться, спрогнозировал экономист.

По его словам, структура потребления электроэнергии существенно изменилась и будет меняться в дальнейшем, ведь сегодня она больше тратится не на освещение, а на питание многочисленных электроприборов и электронных гаджетов.

В то же время Кушнирук отметил, что решение об отмене перевода времени следует согласовывать со странами Евросоюза, которые на сегодня являются главными торговыми партнерами Украины, с которыми она связана логистически.

"Потому что, если европейские страны продолжают переводить часы, дважды в год нужно согласовывать все грузовые и пассажирские перевозки, движение автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта и т.д.", – пояснил экономист.

По оценкам Кушнирука, такие согласования могут продолжаться, "по меньшей мере, год".

Как писал OBOZREVATEL, в этом году перевод часов на зимнее время произойдет в ночь с 30 на 31 октября. Стрелки будут переведены на один час назад, следовательно, украинцы получат дополнительный час времени.