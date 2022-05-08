Передать их будет нелегко: Алексашенко объяснил, как Украине получить замороженные активы российских олигархов. Видео

С начала войны в Украине, которую развернула страна-террорист, ряд западных стран заморозил активы, связанные с российскими олигархами, в число которых вошли Роман Абрамович и Михаил Фридман. Однако замораживание активов еще не означает полную их передачу нашему государству, поскольку нужно пройти сложные юридические процессы. То есть такое решение должен постановить суд, а не правительство страны.

Никакое правительство, если брать страны Запада, не сможет просто отобрать средства у олигархов. Об этом рассказал экс-замминистра финансов России и первый замглавы Центробанка Сергей Алексашенко в интервью для авторского проекта шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократия", которое доступно в YouTube.

"Все, что происходит с российскими олигархами, это замораживание активов. Для того, чтобы активы поменяли собственность, нужно решение суда, и вам, как правительству Великобритании, Еврокомиссии, Белому дому нужно в суд написать иск, что вы предлагаете забрать часть активов у Дерипаски, Фридмана, Пономаренко и дальше по списку, потому что... И дальше вы должны объяснить, почему вы хотите забрать эту часть активов. Или все активы", – объясняет Алексашенко.

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При этом доказать, что эти средства ворованные, совсем нелегко. По словам специалиста, крупнейшие российские олигархи, включая того же Фридмана, Дерипаску, Абрамовича, могут доказать легальность происхождения своих миллиардов в суде.

"Я к тому, что легко сказать, что эти деньги ворованные. Вот сказать легко, а доказать в суде тяжело. Это не вопрос эмоциональной оценки, это вопрос юридического доказательства", – отмечает специалист.

Он указал, что наложение санкций на российских олигархов – решение административное, на основании закона. А вот отобрать имущество можно только решением суда. Никакое западное правительство, включая британское и американское, не может просто отобрать и передать их Украине.

Стоит отметить, что идея передачи активов пропутинских олигархов Украине обсуждается с самого начала вторжения РФ. Их активы заморозили в Соединенных Штатах, Великобритании, Европейском Союзе, Канаде.

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что активы подсанкционных россиян нужно конфисковать и использовать для восстановления Украины, которая пострадала от российского вторжения. В то же время, по его словам, юридически это сделать будет непросто.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс Украина". Европейский политик отметил, что это было бы справедливым решением. Эти деньги, как он добавил, мало лишь заморозить, их стоило бы передать власти Украины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, страны Европейского Союза заморозили активы на сумму 35 млрд евро в ответ на вторжение России в Украину. Франция возглавляет этот список, заморозив товары и капитал на сумму 23,5 млрд евро.