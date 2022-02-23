Остановка "Северного потока-2" должна стать необратимой, – Зеленский

Газопровод "Северный поток-2", сертификацию которого заморозили в Германии, является оружием России. Поэтому его остановка должна стать необратимой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после подписания совместного заявления с президентами Литвы и Польши по поводу "признания" Россией "Л/ДНР". Трансляцию этого вел телеканал Рада в YouTube.

"Важным является решение Германии остановить сертификацию "Северного потока-2". Оно должно стать необратимым и полностью остановить этот проект, который является оружием. Оружием, которое уже используется против Украины, против всей Европы", – говорится в заявлении.

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Что предшествовало

Сертификацию скандального газопровода остановили, заявил во вторник, 22 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц. Это произошло на фоне того, что глава РФ Владимир Путин признал "независимость" "Л/ДНР". Он также подписал соответствующие указы, которыми разрешил введение ВС РФ на территорию Донбасса.

Процесс сертификации был остановлен после заявления Шольца. Это подтвердили в Минэкономики ФРГ, сообщает Der Spiegel. Процесс сертификации газопровода прекращен "до дальнейшего уведомления". То есть пока бессрочно.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила, что проект "Северный поток-2" заморозили. По ее словам, Россия должна почувствовать последствия за свои действия.

В свою очередь, депутаты бундестага, ранее поддержавшие введение "трубы", уже не верят, что проект – коммерческий. А министр экономики ФРГ Роберт Хабек и вовсе заявил, что было бы "разумнее не строить" его вовсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, целый ряд стран мира отреагировал санкциями против России в ответ на признание президентом РФ "независимости" "Л/ДНР". Так, канадское правительство объявило о новом пакете санкций и обещает дальнейшие экономические ограничения, если Кремль не остановит "дальнейшее вторжение" в Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.