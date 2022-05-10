"Однозначно является частью Европы": Германия поддержала членство Украины в ЕС

Украина должна стать полноправным членом Европейского Союза. Это стремление полностью поддерживает Германия. Также в ФРГ уверены, что Украина сможет в ближайшее время получить статус кандидата на членство в ЕС.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев. Она провела совместную пресс-конференцию с главой МИД Украины Дмитирем Кулебой.

"Очевидно, что сейчас Украина однозначно является частью Европы. Поэтому мне очень понятна заявка Украины на полноправное членство в ЕС. Мы настаиваем на полном членстве Украины в Европейском Союзе", – озвучила Бербок позицию МИД Германии.

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Она добавила, что хотя неизвестно, сколько еще продлится война, уже понятно, что Украина будет свободной и сама определять свое будущее. "Это наша общая цель", – заверила глава МИД Германии.

Бербок не исключила, что для принятия Украины в ЕС может потребоваться реформа самого союза. "Это тоже будет наукой после этой агрессивной войны", – подчеркнула Бербок.

Вероятно, речь идет об инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она считает, что Евросоюз должен адаптироваться к новым реалиям и пересмотреть практику единогласного принятия решений. Если такая реформа будет проведена, в ЕС отменят право вето при голосованиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая Украина передала ЕС полностью заполненный опросник о членстве. Теперь президент Владимир Зеленский рассчитывает на предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза уже в июне.

"Мы сделали все за считанные недели.Рассчитываю в июне получить позитивный ответ относительно приобретения нашей страной статуса кандидата в члены ЕС", – сказал Зеленский, имея ввиду то, что Украина заполнила опросник ЕС за несколько недель, а не месяцев, как это бывает обычно.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что такому кандидату, как Украина, потребуются "десятилетия", чтобы стать членом Евросоюза. Он предложил создать более широкое политическое сообщество демократических государств вокруг европейского блока.