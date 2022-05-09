"Вступление Украины в ЕС может занять десятилетия": Макрон предложил создать новое политическое сообщество

Такому кандидату, как Украина, потребуются "десятилетия", чтобы стать членом Евросоюза, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он предложил создать более широкое политическое сообщество демократических государств вокруг евроблока.

"Даже если мы завтра дадим им (Украине. – Ред.) статус кандидата, мы все прекрасно понимаем, что процесс предоставления им возможности присоединиться займет несколько лет, а на самом деле, несомненно, несколько десятилетий", – сказал Макрон сегодня, 9 мая, на заседании Европарламента. Об этом сообщает France 24.

Глава французского государства отметил необходимость дать Украине и другим претендентам на вступление в ЕС, таким как Молдова и Грузия, "место в сердце Европы". Он предложил создать "европейское политическое сообщество".

Видео дня

Перед выступлением Макрона президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что исполнительный директор ЕС выскажет свое "мнение" о заявке Украины на членство в июне. Но Макрон в своей речи, поддерживающей призывы к изменению договора для дальнейшего укрепления федеральной интеграции Евросоюза, сказал, что блок, "учитывая его уровень интеграции и амбиции", не может быть единственным организующим органом Европы.

Вместо того, чтобы снижать строгие стандарты, чтобы позволить странам присоединиться быстрее, Макрон предложил создать параллельную организацию, которая могла бы "понравиться" странам, стремящимся присоединиться к блоку. Или же странам, которые вышли из ЕС, имея в виду Великобританию.

"Это наша историческая обязанность… создать то, что я бы назвал сегодня перед вами европейским политическим сообществом", – сказал Макрон.

Он добавил, что эта новая европейская организация позволит демократическим европейским народам найти "новое пространство для политического сотрудничества, безопасности, сотрудничества в области энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры, передвижения людей".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Украина уже заполнила и передала Европейскому Союзу вторую часть опросника о членстве в ЕС, об этом рассказал президент Владимир Зеленский. Первую часть передали в Европейскую комиссию еще раньше.