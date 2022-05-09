Украина полностью заполнила опросник о членстве в ЕС, – Зеленский

Украина уже заполнила вторую часть опросника о членстве в Европейском Союзе. Первую часть уже передали в Европейскую комиссию (ЕК).

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал о заполнении второй части опросника президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен во время переговоров по видеосвязи.

"Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути", – отметил Зеленский.

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Также о заполнении второй части анкеты сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, это стало еще одним шагом к исполнению европейской мечты украинцев.

"У меня была мечта: 9 мая показать путину, что такое настоящий День победы. И сегодня она сбылась!

Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата в членство в ЕС", – отметил Стефанчук.

Опросник необходим для определения готовности страны начинать предметные переговоры о вступлении в ЕС. После того, как власти заполняют опросник, Европейская комиссия готовит свой отчет. Он передается для дальнейшего рассмотрения в Европейский совет.

Как сообщал OBOZREVATEL, специальная процедура вступления Украины в ЕС началась 1 марта, когда Евросоюз принял заявку от нашего государства. Теперь цель Украины – получить статус кандидата на вступление в ЕС уже в июне.

Президент Еврокомиссии в свою очередь не стала прогнозировать, когда конкретно ЕС может принять политическое решение о предоставлении статуса кандидата. Тем не менее, ранее она сообщала, что заключение о готовности Украины к членству в ЕС может быть готово уже летом.