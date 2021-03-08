Можем стать космической державой? Интервью "главного экономиста" Рады Наталухи о перспективах Украины

Украина может уже в 2021-м запустить свой спутник в космос с помощью компании Илона Маска SpaceX. Следующий шаг – строительство собственного космодрома.

О том, как завоевать статус космической державы и есть ли такой шанс, читайте в первой части интервью OBOZREVATEL с председателем комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой.

– Украина в 2021-м может запустить спутник в космос с помощью компании SpaceX. Расскажите, как вообще появилась такая идея?

– Спутник "Сич-2-1", который переименовали к 30-летию государства в "Сич-2-30", начали готовить еще в 2013-м. В 2017 году его должны были запустить, но не нашлось финансирования и ничего не получилось.

В марте 2020 года наш комитет проводил выездное заседание в Днепре. Мы посетили КБ "Южное", разговаривали о перспективах развития космической отрасли с тогда еще живым руководителем бюро Дегтяревым, и тут зашла речь, что у них где-то в закромах спутник ждет своего звездного, во всех смыслах этого слова, часа. Тогда готовность орбитального модуля составляла около 75%. Ну, может быть, 80%. А сам запуск оценивали в 8-12 млн долларов. По меркам государства это небольшие деньги. Кроме того, у нас есть много и крупных бизнесменов, которые интересуются новыми технологиями, космосом, они тоже выразили готовность помочь.

– Зачем нам свой спутник?

– Оборона, разведка, перемещение объектов через границу и контроль за ней, выявление на границе тех, кого там не должно быть, получение снимков с территории врага. В сфере разведки и обороны тут может быть широкий спектр.

Есть и другие способы применения. Например, актуализация и наполнение Кадастровой карты страны. В аграрном бизнесе уже активно используют спутниковые данные. Современные комбайны, тракторы оборудованы модулем, который подключается к спутнику. Техника по спутниковым данным обрабатывает участок земли. Сейчас украинские аграрии платят разным компаниям за такие услуги, но не украинским. Со слов фермеров – цена за один гектар по такой программе может составлять 1 доллар США. В Украине плюс-минус 43 млн. га пахотной земли. Вот и считайте. Эти деньги могло бы зарабатывать государство Украина, если бы предоставляло такие услуги бизнесу.

– А чем будет заниматься "Сич"?

– Сейчас оптический сканер спутника позволяет делать снимки разрешением около 7 метров. А есть сканеры с разрешением около 10 см. То есть при существующей оптике четкость снимка будет ниже.

– Зачем тогда его запускать?

– Затем, что космическая отрасль за последние пару десятилетий себя дискредитировала. Когда мы разговариваем о космосе, создается впечатление, что это что-то невозможное, как обещание о гиперлупе. Что это какая-то шутка. Все, что смогла запустить Украина за последнее время – два частных спутника студентов КПИ. У нас были успешные проекты морского старта. Были интересные и дерзкие идеи по поводу запуска воздушного старта с самолета "Мрия". Но все это на уровне концепции и идеи, что-то разворовали, как Алькантару, где-то специалисты уехали за рубеж, что-то обанкротилось.

Космос превратился в чемодан без ручки. Все восхищаются, но не верят, что получится, потому что слишком долго не получалось. Запуск спутника – возможность показать себе, в первую очередь, что мы можем. И что на Falcon 9 компании SpaceX украинские спутники могут запускаться. Это может стать вторым рождением для целой сферы и вторым шансом для десятков тысяч людей, которые в ней работают.

– Вы сказали, что изначально стоимость запуска оценивали в 8-12 млн долларов. Стоимость изменилась?

– Да, в 2020 году мы комитетом дали поручение Минэкономики разработать программу запуска спутниковой группировки, оценить стоимость. Тогда губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко на радостях даже заявил, что готов выделить из бюджета области 1 млн долларов, чтобы показать, что его родной регион все еще является меккой развития космоса. С этого момента пошла работа по исследованию того, можно ли вообще запустить спутник и как это практически сделать.

Оказалось, что по срокам мы можем вложиться в год-полтора, а стоимость запуска может обойтись всего в 1,5-2,5 млн долларов США.

– За счет чего?

– Благодаря разным факторам, но в значительной степени – за счет отсечения "прослоек", промежуточных компаний. Ну например, за то, что приклеили какой-то стикер на спутник, якобы предоставив таким образом "маркетинговые услуги", хотели 10% от суммы проекта оставить себе.

– И без стикера взлетит?

– Конечно. Эти 1,5-2,5 млн долларов мы даже не будем брать из государственного бюджета. Нашли программу "Циклон-4", которую КБ "Южное" реализовывает уже очень долго. Они когда-то получили для себя бюджет на строительство этого ракетоносителя. Сроки реализации этого проекта растянулись. Тот "Циклон-4", который планировали построить, уже ни с одного космодрома в небо не выпустят – вид топлива, который там предусмотрен, слишком токсичен, не соответствует современным нормам выбросов. То есть, если этот проект таки закончить, то этот "Циклон-4" можно отправить разве что в музей. Вместо пополнения музейного фонда, можно эти деньги направить на запуск спутника, что и было предложено – сделать что-то реально полезное, а не списать средства на космическую кастрюлю.

– Совсем недавно было заявление вице-премьера Олега Уруского, что спутник уже готов и его запуск саботируется. Вы на комитете говорили, что нужно разобраться в ситуации. Разобрались?

– Очень резонансное было заявление, да. Мы провели экстренное заседание комитета для того, чтобы разобраться: в чем же саботаж и кто саботирует, вдруг мы не знаем; и откуда Олег Семенович получил информацию, что спутник уже полностью готов, так как по нашей информации в комитете – это не так.

К примеру, наземный сегмент спутника готов всего на 45%, орбитальный сегмент – на 85%. Ну какое же это "полностью готов"? Хотелось бы обезопасить вице-премьера от возможных неловких ситуаций в связи с такими неточностями в заявлениях. Доделать можно, бесспорно, но есть технические нюансы, решения которым пока не нашли. Возможно, инженеры и конструкторы КБ "Южное" решат все проблемы за несколько недель, а возможно и нет. Но, несмотря на это, в публичном пространстве уже появилась информация, что спутник есть и он должен полететь в этом году. Вице-премьер, который ответственен за это, говорит, что спутник полностью готов. Но это, увы, не так. Мы в комитете, как никто другой, хотим запуска, так как считаем это в какой-то мере своим детищем, и прилагаем все усилия, чтобы помочь Космическому агентству в этом, но есть объективная реальность, с которой тяжело спорить.

Адаптер спутника предусмотрен горизонтальный, а на ракетоносителе Falcon 9 это крепление – вертикальное. Если этого не исправить, то нагрузка на крепление увеличится в 14 раз. Это означает, что во время взлета его просто оторвет. Сейчас технического решения этой проблемы нет, хоть конструкторы и работают над этой проблемой круглосуточно.

– То есть пока нет точной информации, удастся ли вообще решить эту проблему и запустить спутник?

– Есть исполняющий обязанности главы Космического агентства Михаил Лев (на момент записи интервью М. Лев еще исполнял обязанности главы Космического агентства. – Ред.). Комитет вместе с руководством ГКА ведет переговоры со SpaceX, ГКА получило для этого разрешение нашего МИДа на подписание договора о неразглашении данных. С первых чисел марта мы должны сделать авансовый платеж. Деньги есть, но чтобы КБ смогло ими распорядится, Кабмин должен принять специальное постановление. Космическое агентство в Кабмин уже проект направило.

– И почему Кабмин не принял постановление?

– Этим как раз и должен заниматься Минстратегпром. Но этого пока не происходит. Почему – мне сложно ответить, я не представитель исполнительной власти. Да и профильный зам вице-премьера Тарас Коваленко дать вменяемого ответа на этот вопрос на комитете так и не смог. Как и на вопрос, кто же на самом деле устроил саботаж запуска спутника. Более того, мы уже слышим, что заявленных 1,5-2,5 млн долларов на запуск уже мало, хотят 4,5 млн долларов потратить.

– От кого это слышите?

– От сотрудников отрасли...

– То есть без стикера не хотят запускать?

– Абсолютно верно. В процессе переговоров со SpaceX договорились с ними напрямую говорить о дате запуска. Для Украины сделали исключение. Обычно они с каждым представителем производителя спутника не общаются, это происходит через компанию-посредника. Этот посредник бронирует дату запуска. Речь идет о немецком Exo Launch.

Так вот, они официально сообщили, что 26 декабря 2021-го есть возможность вместе с Falcon 9 запустить наш спутник. Уже подписан план запуска спутника. Там есть подписи Михаила Льва, конструкторов и инженеров КБ "Южное". Там поэтапно расписано, что и к какому времени должно быть готово. На основании этого и появилась информация о запуске спутника в декабре. Это реально, но сказать, что это точно на 100% случится именно в этом году, я бы пока не решился. Как бы этого ни хотелось и как бы усердно мы над этим сейчас ни работали.

Кроме того, пока мы хотя бы не сделали первый аванс, я вообще не понимаю зачем представители Минстратегпрома занимаются подобной бравадой. Так как если нет аванса – то не будет и запуска, независимо от того, будем мы или не будем на 100% готовы.

Мне кажется, некорректно публично высказываться о таком комплексном проекте, как запуск спутника, не владея, по каким-то причинам, всей полнотой информации. Это же не тиктокер какой-то, который ради хайпа может говорить все, что угодно. Это официальное лицо, которое транслирует эту информацию и президенту.

– А вы говорили о запуске спутника президенту Зеленскому?

– Да, с президентом были такие разговоры. Владимир Александрович сделал невозможное уже как минимум дважды…

– Стал президентом...

– Это первое. А второе?

– И победил на парламентских?

– Правильно. Президент мыслит категориями невозможного и амбициозного. Поэтому для него запуск спутника интересный проект и вызов.

Было бы здорово, если бы такими же категориями мыслили и те, кто отвечает за реализацию таких проектов. Хотя еще в декабре прошлого года я вместе с первым замом главы комитета Сергеем Тарутой сидел на совещании в кабинете у вице-премьера вместе с его замами и советниками. Они тогда все в унисон пели, что спутник – невозможная идея, и что мы вообще сумасшедшие какие-то, что о таком всерьез говорим. Это было еще 6 декабря 2020 года. Видимо, уже что-то во мнении этих людей сильно поменялось, но такие перемены к лучшему.

Но есть и более амбициозный проект, который мы комитетом предлагали еще при правительстве Алексея Гончарука. Это проект низкоорбитального космодрома на пересечении Николаевской и Херсонской областей рядом с Олешковскими песками. Есть научно-техническое обоснование, что это абсолютно возможно. Ракета-носитель будет взлетать над Черным морем, а падать в Средиземное. Она будет пролетать над Турцией, но на высоте больше 100 км, так что это даже не ограничение, а дипломатическая формальность, которую должен решить МИД.

– И зачем нам это?

– У Вышеградской четверки, к примеру, нет космодрома, а им очень хочется в космос. Чехии, Словакии, Венгрии, Польше и остальным не космическим странам. Наши соседи смогут этим пользоваться. Для Украины это сумасшедшая возможность изменить свой региональный статус и роль.

– Звучит действительно невероятно

– Но это возможно. Уже сейчас можно говорить о том, что два-три месяца хватит на разработку технического, юридического и экономического обоснования такого проекта.

Вторую часть интервью читайте вскоре на OBOZREVATEL...