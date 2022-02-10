Как Италия борется с авто на "бляхах": страна введет новые правила уже в марте

Власти Италии решили отменить автоматические штрафы для собственников "блях". Речь идет о собственниках автомобилей, которые ездят на иностранных номерах, но при этом проживают в стране дольше 2 месяцев. Штрафы были введены в 2018 году. Их размер составлял 400-1 600 евро (от 12,8 тыс. грн до 51,2 тыс. грн по актуальному курсу). Тем не менее, в рамках борьбы с "бляхами" уже в марте будут введены новые правила.

Об этом сообщает la Repubblica. Отмечается: с марта 2022 года в Италии будет разрешено ездить на "бляхах" в течение 3 месяцев после начала постоянного проживания – а не 2-х, как сейчас.

Кроме того, если водитель не является владельцем транспортного средства с иностранным номерным знаком, внутри авто должен будет храниться документ за подписью владельца, в котором должны быть четко указан ряд данных. В частности:

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название транспортного средства;

продолжительность его использования.

Почему в Италии возникла проблема с "бляхами"

В 2010-х годах жители Италии начали массового регистрировать свои автомобили в других странах. Делали они это с целью уклонения от:

налоговых и страховых обязательств;

пошлин и штрафов;

проверки активов.

Это явление получило название "налоговой инверсии". Причиной его появления стал жесткий контроль властей страны над доходами и расходами ее жителей. Поэтому для тех итальянцев, чьи доходы являются нелегальными (или не совсем легальными), оказалось проще и выгоднее купить и зарегистрировать автомобиль в странах с менее жесткими правилами.

Причиной же, по которой власти Италии пошли на некие уступки "бляхерам", является позиция ЕС. Там считают, что существующие правила нарушают право людей на свободное передвижение. В частности, речь, скорее всего, идет о проживающих в стране неитальянцах, которых вынуждают "переходить" на местные номера.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине 8 февраля 2022 года закончился второй этап льготной растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Таким образом, растамаживать свои "евробляхи" по льготам украинцы больше не смогут.

Вместо этого с 9 февраля вступили в силу штрафные санкции. К примеру, полицейские могут на месте остановки оштрафовать на 8 500 грн за управление автомобилем на еврономерах, у которого просрочен срок ввоза.